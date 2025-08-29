5 естествени начина за поддържане на нормални нива на естроген

Всеки ден в телата ни се произвеждат и циркулират десетки различни хормони. При жените един по-специално хормон е отговорен за редица проблеми и заболявания: естрогенът. Той е може би най-известният и най-често споменаван хормон при жените. И това не е чудно: дисбалансът на естроген причинява множество здравословни проблеми при жените.

Когато нивата на естроген са над нормалните, т.е. се отделя повишено количество естроген, проблеми като безсъние, наддаване на тегло, колебания в теглото, забавен метаболизъм, проблеми с репродуктивната система като синдром на поликистозните яйчници, както и проблеми с косата и кожата са доста често срещани.

Признаците, че тялото ви не произвежда достатъчно естроген, включват: намалено сексуално желание, нестабилни емоции, наддаване на тегло, депресия, тревожност и косопад, изтъняване на косата. Това са само някои от симптомите.

Хормоналните дисбаланси обаче могат да причинят и други нарушения в организма. Ето защо, ако имате някакви симптоми или въпроси относно нарушени нива на естроген в тялото си, консултирайте се с лекар.

Имайки предвид всичко това, предлагаме 5 полезни начина за поддържане на добри нива на естроген:

Определете дали храносмилателната ви система функционира нормално

Изследванията показват, че правилното функциониране на червата играе роля в поддържането на баланса не само на естрогена, но и на всички други хормонални регулаторни механизми като цяло. Проблеми като увреждане на чревната лигавица, известно като повишена чревна пропускливост или синдром на пропускливи черва, но също и други храносмилателни проблеми, могат да показват, че няма достатъчно полезни бактерии, покриващи чревните ви стени. Това означава, че може да се наложи да увеличите приема на пробиотици. Попитайте Вашия лекар или диетолог за избора на качествен пробиотик и как да го включите в ежедневния си режим на добавки. Разбира се, консумацията на ферментирали храни като комбуча, кефир или кисело зеле е полезна.

Подобрете диетата си

За да подпомогнете правилната хормонална функция, увеличете приема си на плодове и зеленчуци. Използвайте масла, богати на мастни киселини и омега-3, като например зехтин. Избягвайте силно преработени храни и сладки продукти.

Изберете ЕКО

Битовите химикали, на които сме изложени всеки ден, могат да играят роля в ендокринната система, влияейки върху баланса на естрогена. Например, пластмасовите контейнери за храна често съдържат химикали, нарушаващи ендокринната система, като BPA. Също така, много почистващи продукти и козметични продукти съдържат синтетични вещества, които действат като естествени хормони в тялото, но не са. Като внимателно избирате по-естествени марки почистващи продукти, продукти за грижа за кожата и грим, можете да окажете положително въздействие върху околната среда и собственото си здраве едновременно.

Спрете да се стресирате

Високите нива на стрес са свързани с дисбаланс на хормоните, включително естроген. Така че, когато сме стресирани, тялото ни произвежда кортизол, който има за цел да се справи със стреса. Но за да произвежда кортизол, е необходим прогестерон, друг женски хормон, който уравновесява естрогена. Това се изразява в повече стрес, повече кортизол, по-малко прогестерон или дисбаланс - съотношението прогестерон-естроген. Което означава, че естрогенът вече не е „под контрол“, а има способността да се увеличава.

Опитайте се да намалите стреса, като отделите време за себе си, медитирате, разхождате се, правите някои развлечения или четете хубава книга. Забавлявайте се и се грижете за себе си и психичното си здраве.

Спете повече.

Тялото ви се възстановява, докато спите, а регулирането на хормоните ви е част от възстановителния цикъл на тялото ви. Ако не спите достатъчно, хормоналният дисбаланс може да е едно от последствията. Опитайте се да направите спалнята си по-комфортна с тиха музика, завеси, които блокират светлината, или нова възглавница. Всичко това може да помогне.