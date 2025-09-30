Кортизолът контролира всичко – от стреса до теглото ви

Кортизолът е хормон, секретиран от надбъбречните жлези. Може да се измери в кръв, слюнка или урина. Концентрацията на кортизол в кръвната плазма (кортизолемия) варира в зависимост от времето на събиране. Измерването му може да потвърди свръхпроизводство или, обратно, дефицит на секреция.

Производство на кортизол

Кортизолът е основният глюкокортикоиден хормон. Той се секретира от определени клетки в надбъбречната кора, всяка от които е разположена над всеки бъбрек. Всяка надбъбречна жлеза се състои от две части: външният слой, наречен надбъбречна кора (или надбъбречна кора), и вътрешната част, наречена надбъбречна медула.

Още: Лекарите предупреждават: Тези популярни храни ускоряват стареенето на мозъка

Надбъбречната кора произвежда три вида стероидни хормони:

Глюкокортикоиди, включително кортизол;

Минералокортикоиди, включително алдостерон (който контролира задържането на натрий и изтичането на калий и влияе върху кръвното налягане);

Полови хормони, а именно андрогени и естрогени.

Кортизолът се синтезира от холестерол, както всички други стероидни хормони.

Регулация на синтеза на кортизол

Две мозъчни структури участват в регулирането на производството на кортизол: хипоталамусът, разположен в сърцето на мозъка, и хипофизната жлеза, разположена в основата му. Секрецията на кортизол се регулира директно от така наречената хипоталамо-хипофизно-надбъбречна ос, която свързва централната нервна и ендокринната система и, както подсказва името ѝ, се образува от хипоталамуса, хипофизната жлеза и надбъбречната жлеза.

Още: Най-честите грешки в чинията, които саботират загубата на тегло

За какво се използва кортизолът?

Кортизолът е хормон, жизненоважен за живота. Той упражнява множество физиологични действия, като например:

Регулиране на въглехидратния метаболизъм ;

Протеини;

Липиди.

Той също така упражнява противовъзпалително и имуносупресивно действие. Поради тази причина глюкокортикоидите се използват като имуносупресивни средства при трансплантация на органи.

Още: Есенен капан за имунната система? 5 неща, които ще ви спасят от вируси

Кортизолен стрес

Той също така играе роля в поддържането на мускулната функция. В по-общ план, играе роля в медиирането на реакциите на тялото към стрес.

Скоростта на секреция на кортизол

Кортизолът се освобождава в кръвния поток епизодично в отговор на физически и метаболитен стрес. По-голямата част от кортизола в кръвния поток (или циркулиращия кортизол) е свързан със специфичен протеин, наречен транскортин или CBG (кортизол-свързващ глобулин).

Още: Не е кафе, не е и чай – природният енергиен хит, който експертите препоръчват

Приблизително 1% от кортизола не се метаболизира. Той се екскретира директно в урината, непроменен, и образува това, което се нарича свободен кортизол в урината. Кортизолурията е мярка за кортизол в урината.

Висок кортизол

Кортизолът достига най-ниското си ниво около полунощ за типичен цикъл на сън и достига своя пик сутрин между 6:00 и 8:00 часа, поради което говорим за нощен ритъм (или цикъл) на кортизол. При наличие на предполагаеми симптоми, измерването на кортизола може да потвърди диагнозата хиперпродукция на кортизол или, обратно, да демонстрира съществуването на дефицит в секрецията на кортизол. Нивата на кортизол могат да бъдат измерени в кръв, урина или слюнка.

Разстройство, свързано със свръхпроизводство на кортизол, се нарича синдром на Кушинг. Обратно , надбъбречната недостатъчност се нарича дефицит в производството на кортизол.

Още: Парене и болки след хранене? Ето храната, която най-много влошава киселините

Синдром на Кушинг: епидемиология и симптоми

Синдромът на Кушинг (СК) е рядко заболяване, с честота между 1,8 и 3,2 случая на милион жители годишно. Ако не се лекува, води до сърдечно-съдови усложнения и повишена смъртност. Синдромът на Кушинг се разпознава по затлъстяване на горната половина на тялото. Това се нарича фацио-трункулярно затлъстяване:

Абдоминално затлъстяване;

Закръглено и червено лице (лунообразно лице);

Гърбица на тила („биволска гърбица“).

Отбелязваме също:

Още: 5 упражнения, които ще ви подмладят с години – особено след 50

Слаб вид на долните крайници (бедра, прасци);

Тънка и крехка кожа;

Склонност към лесно образуване на синини;

Появата на стрии (лилави ивици) по корема и корените на крайниците.

Жените обикновено изпитват нередности в менструалния си цикъл.

Причини за синдрома на Кушинг

Има две категории синдром на Кушинг:

такъв с хипоталамо-хипофизен произход;

другият, който е независим от секрецията на АКТХ, се нарича АКТХ-независим синдром на Кушинг.

Кортизолът е ключов хормон, чиято секреция е жизненоважна за поддържането на баланса в организма. Той регулира множество метаболитни процеси и играе централна роля в адаптацията към стресови ситуации.

Въпреки това, нарушенията в производството му – както свръхпроизводство, така и дефицит – могат да доведат до сериозни заболявания като синдром на Кушинг или надбъбречна недостатъчност. Затова навременното изследване на кортизоловите нива е от съществено значение за поставянето на точна диагноза и за избора на подходящо лечение. Поддържането на хормоналния баланс не само подпомага физическото здраве, но и цялостното качество на живот.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.