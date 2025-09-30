Лекарите предупреждават: Тези популярни храни ускоряват стареенето на мозъка

Храната е един от най-силните показатели за това как тялото и мозъкът ви ще функционират с течение на времето. Някои избори стабилизират енергията ви, защитават невроните ви или поддържат дългосрочната памет.

Още: Най-честите грешки в чинията, които саботират загубата на тегло

Други правят обратното: Има няколко често срещани храни, които, когато се консумират в прекомерни количества, могат да повишат кръвната захар, да предизвикат възпаление и да нарушат съня.

Най-често срещаните храни, които саботират здравето на мозъка

Ултра-преработени закуски

Ултрапреработените закуски включват пакетирани чипсове, бисквитки, бонбони и мъфини. Тези ежедневни храни често съдържат рафинирани нишестета, добавени захари, промишлени мазнини и добавки, които експертите свързват с колебания в кръвната захар и лекостепенни възпаления.

Още: Есенен капан за имунната система? 5 неща, които ще ви спасят от вируси

Няколко пакетчета чипс, шоколадов блокче и газирана напитка на ден могат да изложат на риск здравето на мозъка ви. Запазете ултрапреработените закуски като лакомства от време на време и запълнете празнината с пълноценни храни, като ябълки с ядково масло или кисело мляко с горски плодове.

Консервирана риба тон

Знаете ли, че трябва да ограничите приема на консервирана риба тон до веднъж седмично? Същото важи и за всяка риба с високо съдържание на живак. „Рибите с високо съдържание на живак включват кралска скумрия, акула, риба меч и риба тон. Всички те са хищници с дълъг живот, което им позволява да натрупват повече живак с течение на времето“, казва Саманта Куган, диетолог.

Още: Кръвообращението е ключът! Тези храни ще ви върнат енергията и здравето

Ако от време на време обичате да си похапвате салата от риба тон, не се притеснявайте. „Когато се консумира умерено (т.е. 110 грама веднъж седмично, ако не сте бременна или кърмите), живакът, който се съдържа в тези риби, се абсорбира от стомашно-чревния тракт, преди да достигне до мозъка“, обяснява Куган.

Също така, замяната на консервирана сьомга с консервирана може да намали приема на живак още повече. „Тъй като е по-ниско в хранителната верига с по-кратък живот, може да се консумира по-често през седмицата заради ползите, които съдържа омега-3 мастни киселини (DHA и EPA) и витамин D.“

Сушени меса

Още: Не е кафе, не е и чай – природният енергиен хит, който експертите препоръчват

Сушените меса като бекон, салам, хот-дог и колбаси обикновено се консервират с нитрити/нитрати и са пълни с натрий и наситени мазнини. Тази комбинация е свързана с високо кръвно налягане и леко възпаление, което може да подкопае здравето на мозъка ви с напредване на възрастта.

Но, както и при другите храни, които ви карат да се чувствате виновни, в този списък, не е нужно да елиминирате напълно сушените меса, за да защитите здравето на мозъка си. Вместо това, яжте ги от време на време и се стремете да си набавяте по-голямата част от протеините си от източници като риба с ниско съдържание на живак, птици, боб и ядки.

Маргарин и масло

Маргаринът преди се е произвеждал с частично хидрогенирани масла (PHO) – изкуствени трансмазнини, които биха могли да доведат до по-лоши когнитивни функции. „Транс мазнините, които са произведени изкуствено, като полиолистофунгалните масла (PHO), могат да нарушат паметта и спомените, а също така могат да повишат холестерола, възпалението и инсулина, които всички влияят на мозъка.“ казва Куган.

Още: Парене и болки след хранене? Ето храната, която най-много влошава киселините

Куган предлага да се ограничи общата консумация на наситени мазнини до по-малко от 10 процента от общите калории на ден. Също така, търсете етикети с нула грама трансмазнини и по-ниско съдържание на наситени мазнини, за да подпомогнете по-добре здравето на мозъка.

Пържени картофи

Пържени картофи, пържено пиле и понички са само част от пържените храни, които могат да доведат до леко възпаление, което от своя страна може да доведе до преждевременно стареене на мозъка. Пускането на храни, покрити с нишесте, в горещо олио кара мазнините да се окисляват и да създават крайни продукти на напреднала гликация (AGEs), които според изследванията могат да доведат до неблагоприятни последици за здравето.

Но все пак можете да се наслаждавате на хрупкави храни без угризения, ако леко промените метода си на готвене. Например, накисването на картофени лентички във вода със стайна температура за 10 минути преди готвене значително намалява нивата на акриламид при всички методи на пържене.

Още: Кестените - скритата супер храна на есента

Бял хляб

„Подобно на рибата, съдържаща живак, консумацията на рафинирани въглехидрати във големи количества може да доведе до дългосрочни последици за здравето“, казва Куган. „Рафинираните въглехидрати са храни, обикновено приготвени от бяло брашно с добавена захар, като например печени изделия, бял хляб и бял ориз.“

Въпреки че не е нужно да изхвърляте целия бял хляб, Куган съветва да се уверите, че включвате и пълнозърнести храни с високо съдържание на фибри. „Пълнозърнестите храни с високо съдържание на фибри осигуряват ползи за храносмилателното здраве, което от своя страна може да подобри здравето на мозъка (т.е. оста черва-мозък). Диетичният баланс е ключов.“

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

Още: 5 упражнения, които ще ви подмладят с години – особено след 50