Лек срещу магнитните бури - Тези малки хитрости ще ви дадат протекция срещу тях

Дните с магнитни бури са истинска напаст за част от от хората. В тази статия обаче ще ви представим абсолютно всичко, което ви е от първостепенно значение, за да се преборите с тях. Както и обезателно ще ви разкрием начин, по който да установите с точност в коя част от седмицата ще изригнат магнитни бури.

Кои хора се влияят зле

Прието е, че близо 45 % от хората са уязвими към магнитните бури, а в последните десетилетия броят им расте. Не всички от тях знаят, че личното неразположение, повишената нервност, крехкият сън, физическа слабост и меланхолия, трудност при фокусиране, са повлияни или подсилени от магнитните бури. Обръщаме внимание на това, че при някои хора различни видове дискомфорт се изпитват два дни по-рано преди самата магнитна буря, а при други - в окото на бурята.

В същото време има и положителна новина - със съвсем малки усилия човек би могъл да се адаптира и потуши реакцията си към магнитната буря, ако промени навиците си и поне за няколко дни изпробва ефективни стратегии за олекотяване на ситуацията. Истината е, че тези навици са изключително подходящи за вас и ще допринесат за здравето ви така, че не само когато започнат магнитните бури, а винаги в ежедневието да сте в много добра кондиция. Затова тук ще представим всичко, което ви би било добре да знаете за магнитните бури и какви техники да прилагате, за да се преборите с тях.

Проверете тук - дали сте метеочувствителни

Ако се окаже, че магнитните бури ви докарват до неприятни състояния, то определено вие принадлежите към хората, които страдат от повишена метеочувствителност. Подобно обстоятелство не трябва да ви докарва до отчаяние - всъщност почти половината от населението са метеочувствителни.

Какво е най-характерното за тях? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора преживяват различни промени в менталното състояние, както и физически дискомфорт, когато има резки климатични промени. Смяната на сезоните, по-голяма влажност или прекалена сухота на въздуха, тежките жеги или пронизващият студ, слънчевите изригвания им влияят доста повече, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора предимно са малко по-емоционални. Понякога стават жертва на болезнени усещания в ставите или мускулите при рязка промяна на времето. Нерядко имат проблеми със заспиването нощем. В повечето случаи признават, че имат по-ниска работоспособност, разсеяност и трудности при концентрация. Усещането за задух е често срещано оплакване.

Хроничните заболявания влияят не много добре на хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - в такъв случай промените във времето ви въздействат негативно . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват характерна слабост, инсомния и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако разпознавате в себе си този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво различни изследователи съветват да направите по време на магнитните бури.

ТОП методи, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Храненето - хапвайте следните храни

Какво ще похапвате в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от изключително значение за здравословния ви статус. Диетата, която ще ви даде сили срещу магнитните бури, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Хапвайте повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително уместен вариант са печените ябълки, кайсиите, стафидите. Чудесно влияят на здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- От домашните гозби, от варивата сега е подходящият момент за боб и леща. Тези варива действат изключително облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: Би било добре да е ръжен, защото изобилства витамините от групата Б, които имат особено силно въздействие за нервната система. Отстранете от менюто белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Билковата ни аптека винаги е голяма, но тук ще ограничим до основните. Това са лайка, шипка, глог, мащерка, валериан, маточина. Може дори да си направите природен коктейл от няколко билки, които влияят отлично.

- Закуската е нещо, което не ви съветваме да изпускате . Направете си нещо с елда - тя е изключително полезна. Ако сложите в кашата мляко, внимавайте за това да е нискомаслено.

- Не залагайте на месото, да се похапва риба.

• ТОП навици при магнитна буря

По време на магнитните бури задължително трябва да си почивате повече. Следете внимателно съня си и не правете компромиси с него - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, отдайте се на следобедната дрямка.

Разходките са от първостепенна важност, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е точният момент. Не е от голяма важност разходката да е дълга, но едни приятни и бавни 30 минути ще са ви изцяло достатъчни. Ако не ви е до разходка и предпочитате да прекарате повече време вкъщи, то една кратка гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви повлияят добре също.

Има и неща, от които ще е добре да се лишите - това са пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Ако пушите, редуцирайте цигарите. Не яжте пикантни и твърде солени храни.

По-малко физически натоварвания. Редуцирайте безкрайните часове пред телевизора, компютъра и телефона. Забравете за устройствата със синя светлина преди лягане.

Половин таблетка аспирин, ако не ви причинява проблеми със стомаха и червата, ще изиграе допълнителна и благоприятна роля в стратегията ви.

Можете да изпробвате контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в банята.

По-хубаво е да намалите консумирането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки са абсолютно забранени. Кофеинът както се знае, не е препоръчителен по време на магнитните бури, основно заради превъзбудата, която предизвиква.

Предприемането на важни начинание не е препоръчително и карайте кола само ако не можете да се придвижите с градски транспорт или пеш.

Точна проверка - най-сигурното място за консултация

Факт е, че в социалните мрежи е наситено с непрекъснати информации за магнитни бури. За съжаление обаче много малко от тях имат общо истината. Колкото и да са много, има един-единствен метод да се информирате за бурите - намира се на страницата на НИМХ на БАН.

Ето тук