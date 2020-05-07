Началните признаци на рака, които често игнорираме

Одобрявате ли спирането на брифинга на Националния оперативен щаб за коронавируса?

Да, писнаха на всички

Не, това е огромна глупост - така никой няма да може да пита нищо пред широк кръг хора и да има информация по болезнени въпроси

Все ми е тая

Не мога да преценя