Победи кръвното ОТ РАЗ и дългосрочно - полезни ТРИКОВЕ без никакви хапчета

Вдигнатото над нормата кръвно налягане не непременно прави видими симптомите си. И нерядко си нямаме ни най-малка идея, че сме поставени на изпитание от него. Сред нас има хора, които усещат силна реакция към високите му нива и стават жертви на много болезнени усещания. Но факт е, че преобладаващата част могат да не проумеят години наред, че страдат от него. Медицинските лица обичайно ни предписват да го държим под око внимателно, но в ежедневието по принцип не се получава по този начин - в случай, че се чувстваш във форма, не предполагаш, че си развил проблем със физическото здраве.

Да имаш кръвно обаче рядко е доживотен проблем.Повечето причини за повишено кръвно налягане идват от ситуации, които всеки изпитва в начина си на живот. Неблагоприятните фактори са по-високо тегло, минимална физическа активност, прекалено калорийна диета, димящи цигари, превишаване на лимитите с алкохола, по-високи нива на стреса, диабет, развиване на хронични болести и в определени случаи генетична роля. За препоръчване е като се превиши 42 годишна възраст да започнете да се самонаблюдавате значително по-внимателно.

Има редовни хипертоници, за които е ключово да поглъщат предписани от медицински лица хапчета. Обаче повечето от хората са от вида, които правят кризи неочаквано и рядко. Сред които и да сте обаче е уместно да имате представа кои са скритите чалъми, които ще ви дадат предимство да редуцирате нивото на кръвното за недълго време. И то вкъщи. Тези малки тайни не решават проблема с медицинската работа, но могат да са най-важното, което да направите в най-напечения етап. Добре е впрочем да ги направите част от дневния си режим, понеже те са много добри и при голям брой здравни беди.

• Една от най-важните подправки

Канелата ,тази невероятно подправка, е много приятна както като аромат, така и като нещо за небцето. Подправката изобилства от страшно полезни за физическото ви състояние лечебни качества. Помага солидно за нервите и определено има благоприятстващ кръвното налягане. Ето какъв е номерът. Прибавате малко вода в чаша с кисело мляко и изсипете малко повече от половин чаена лъжичка канела. Може за вкус и лъжичка мед. Тази приятна смес има ефект до няколко минути.

• С чесън към добро здраве

В домашната медицина, чесънът има престижна роля с толкова много предимства, че ако го превърнете в титуляр от храната ви, ще се справяте повече от добре високото кръвно. Чесънът е добре познат като един от най-класическите природни антибиотици. Тушира високото кръвно, слага край на лошия холестерол. Ако не искате да го ядете като скилидка, по-скоро пробвайте с малка лъжичка чесън на прах. Отново действа добре. Обезателно обаче го приемайте суров.

• Интересен трик

Съществува един ключов трик, който е добре да изпробвате. Директно трябва да сложите палец и среден пръст върху мястото зад меката част на вашето ухо. После приплъзнете пръсти надолу към ключицата. Това действие се прави 6-7 пъти за всяко ухо. Другата популярна важна точка е разположена на 0,5 см от меката час на ухото в посока към носа. При нужда и там бихте могли да проведете разтриване.

• Каркадето е благодат

Ако съществува билка, която да е изключителен дар в битката против високото кръвно налягане, това със сигурност е хубавата отвара от каркаде. Това е един от изключителните природни прийоми за редуциране на вашето кръвно. Впрочем, има още сериозен списък от полезни свойства. Поради начина, по който влияе на нервите, има и ролята на антидепресант. Определено подсилва имунната защита, понеже носи в себе си най-големите нива на витамин Ц от всички чайове. Изобилства също на желязо и действа чудесно за подсилване на хемоглобина. Установено е, че има ефект и при излязло извън нормите тегло.

• Една универсална идея

Едва ли е съвпадение това, че когато сме под влиянието на по-висок стрес, ние обикновено въздишаме. Затова като за начало отпуснете тялото и ума. Поставете на очите си с кърпа, за да редуцирате външните стимули. Поемете въздух с корема. За да го направите правилно бихте могли да поставите ръка на стомаха си и да забележите как той се повдига нагоре. Поемайте въздух за около 4 секунди. А после като издишате, задръжте в тази позиция за още четири секунди. И пак отначало. Дишайте по този начин в рамките на 5-8 минути, а може и повече. Така се оказва ефект на притока на кръв към повечето тъкани на тялото, а хипертоничната криза намалява.

• Студен компрес на тила

Тук са ефективни два варианта, които да вкарате в употреба. Първият е да поставите дланите си върху течаща студена вода на мивката. Стойте така за две-три минути и може да усетите добър ефект. Другата често препоръчвана тактика е да поставите хладка кърпа на тила. Трябва да сте наясно обаче - не трябва водата да е супер студена, достатъчно е да бъде хладничка.

• Облекчение веднага с още един чай

Ментовият чай действа много добре на нервите, сърцето и за повишеното кръвно налягане. Той значително може да тушира кръвното и благодарение на ролята му да преживеете голямо облекчение.

• Един лесен масаж

Ако някъде около вас има някой, попитайте го дали може да ви направи един масаж. Важните места са местата на тила. Задължителен е и масажът на раменете, който да финишира надолу към лопатките.

• Целебна отвара

Дойде време и за нещо свръх полезно - мляко и коприва. Приготвя се по този начин - като заливаме две лъжици сухи листа от коприва с около две прясно мляко. Поставяме на котлона и гледаме да стигне до кипеж, а после премахваме от огъня. Изчакваме да изстине. Приемаме по една чаша от този лечебен микс при повишено кръвно налягане.

Идеи за здраве

Всичко предложено досега върши облекчаваща работа в напечените ситуации. Обаче, ако сте си поставили за цел наистина да премахнете завинаги високото кръвно, да приложите този полезен списък с 10 важни неща. Ако ги включите в ежедневието ви правилно, повече няма да сте подложени на мъките от високото кръвно.

- Дайте си сметка за излишното тегло. Всеки успешен цикъл по изгаряне на мазнини ще е ход напред в сражението с високото кръвно.

- Изпълнявайте физически упражнения редовно. Приятни разходки, малко бягане за здраве, каране на колело, час-два плуване в басейн, танците също са много полезни. Отделете си поне 15-30 минути на ден за тези движения.

- Време е за полезни храни. Задължително зеленчуци, плодове, зърнени храни. Фундаментално се вгледайте в диетата си, научете кое ви ви прави уязвими и го изрежете от храненето си.

- Редуцирайте солта. Което значи и да ходите по-малко в заведения и топли кухни, защото на тези места храната обичайно е пресолена. Хапвайте вкъщи.

- Статистиката е показала, че, пациентите, които са жертви на високо кръвно, приемат алкохол над необходимото. Таванът всъщност е не повече от бира на ден или най-много чашка вино. Ако надвишите тази доза е съвсем очаквано да стигнете до високо кръвно. Така е и за цигарите - повече от 3-5 дневно ще ви оказват проблеми с кръвното.

- Редовният стрес е един от класическите фактори. Направете всичко възможно да го намалите и да имате повече време за вас самите, за да сте уравновесени.

Не забравяйте тези съвети! Те не са заместител на лекарска консултация. Но са много важни и всичко това може да ви помогне. Надяваме се да сме ви били полезни!