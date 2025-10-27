Войната в Украйна:

Признак №1, че не трябва да чакате 40, за да направите мамография

27 октомври 2025, 15:15 часа 0 коментара
Съдържание:

Има много неща, които можете да направите, за да намалите риска от рак на гърдата, включително поддържане на здравословно тегло, редовни упражнения и минимизиране на употребата на алкохол. Редовните самостоятелни прегледи на гърдите и спазването на насоките за скрининг на рак чрез мамография също играят ключова роля.

За жени със среден риск се препоръчва да се правят мамография всяка година, започвайки от 40-годишна възраст. Но има някои случаи, в които жените под 40 години трябва да обмислят мамография.

Колко често е необходима мамография след 40 години

Според специалисти, жените между 40 и 44 години трябва да започнат скрининг за рак на гърдата с мамография всяка година. Как можете да разберете дали трябва да се включите или не?

Д-р Поли Нирават, онколог, препоръчва всяка 40-годишна жена да си направи мамография, за да получи базови показатели. Ако сте с нисък риск, тя казва, че може да обмислите да си правите мамография през година до 45-годишна възраст. След това тя препоръчва да се прави по една годишно. Д-р Кимбърли Елис, хирург, също препоръчва всяка жена да си направи мамография, започвайки от 40-годишна възраст.

Признак номер 1, че се нуждаете от мамография преди 40-годишна възраст

И двамата лекари казват, че има случаи, когато жените под 40 години трябва да обмислят мамография. Ако имате роднина от първа степен (като майка ви или сестра), на която е бил диагностициран рак на гърдата преди 50-годишна възраст, и двамата лекари казват, че това е основен признак да си направите мамография преди 40-годишна възраст.

Други причини да си направите мамография преди 40-годишна възраст

„Друга причина да се обмисли ранен скрининг е наличието на генетични мутации, които излагат жените на риск от рак на гърдата, както и идентифицирането им като жени с висок риск от рак на гърдата“, казва д-р Елис.

Според нея повече от 60% от жените, които наследяват вредна промяна в BRCA1 или BRCA2 (гени, които произвеждат протеини, помагащи за възстановяването на ДНК), ще развият рак на гърдата през живота си. Единственият окончателен начин да разберете дали имате генна мутация в BRCA е чрез генетично изследване. Ако това е нещо, което ви интересува, говорете с вашия лекар.

Ако сте имали терапевтично облъчване на гръдния кош в тийнейджърските или 20-те си години, например за лечение на лимфом на Ходжкин, това е друг случай, в който д-р Нирават препоръчва да започнете мамографии по-рано от 40-годишна възраст.

Какво да очаквате, когато си правите първата мамография

Ако никога преди не сте си правили мамография, естествено е да сте нервни. Но д-р Нирават обяснява, че не е толкова страшно. „Уверете се, че отивате на място с опит, в идеалния случай в онкологичен център, където е по-вероятно да получите рентгенолог, специализиран в рентгенология на гърдата. Има известно притискане и дърпане, което може да е малко неприятно, но целият процес обикновено отнема пет минути или по-малко. Дискомфортът си заслужава заради безценната полза от ранното откриване!“, казва тя.

Д-р Елис казва, че носенето на бижута, парфюм или лосион не е разрешено по време на мамография. За да се сведе до минимум болката, тя препоръчва да съчетаете мамографията с менструалния си цикъл, като избягвате частта от месеца, когато сте най-чувствителни, което обикновено е седмицата преди менструацията ви, за повечето хора. Тя казва, че трябва да се постараете да се отпуснете и ще свърши, преди да се усетите!

Всяка жена трябва да бъде проактивна по отношение на превенцията на рака на гърдата, включително да има здравословни хранителни навици и начин на живот, както и редовно да прави самостоятелни прегледи на гърдите.

Ако ракът на гърдата е в семейството ви, д-р Елис казва, че е важно да уведомите вашия личен лекар. По този начин можете да работите заедно, за да намалите риска и да действате бързо, ако забележите нещо подозрително.

Не забравяйте, че когато се открие рано, ракът на гърдата е много лечим. Но всичко започва с проактивни грижи за вашето здраве.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

Цвета Господинова
