Разкриха по кое време на деня е най-добре да се яде риба

Най-доброто време за консумация на риба за здравето на сърцето

Рибата се смята за една от най-здравословните храни. За да се увеличи максимално хранителната ѝ стойност и да е максимално полезна за организма, е важно да се знае кое е оптималното време за нейната консумация, съобщава здравният уебсайт Verywell.

Кога трябва да ядете риба?

Според Medline Plus, консумацията на риба в началото на деня може да осигури постоянно освобождаване на енергия и протеини, за да ви помогне да се чувствате сити, което я прави добър вариант за обяд. Освен това, комбинирането на риба с пълнозърнести храни и зеленчуци помага за контролиране на нивата на кръвната захар и поддържане на концентрацията.

Консумацията на риба за вечеря може да насърчи възстановяването на мозъка и по-добрия сън. Освен това, рибният протеин се усвоява по-лесно вечер от червеното месо.

Американската сърдечна асоциация съветва, че постоянството в консумацията на риба е по-важно за сърдечно-съдово здраве, отколкото периода от деня, в който тя се консумира. Следователно, консумацията на поне две порции мазна риба седмично помага за понижаване на нивата на триглицеридите и кръвното налягане. Ето защо най-важното е редовно да включвате риба в диетата си.

Комбинирането на риба със здравословни за сърцето храни, като листни зеленчуци, ядки, зехтин или богати на фибри зърнени храни, засилва защитните ѝ ефекти. Избягвайте пърженето, тъй като това може да неутрализира ползите от омега-3.

Кога да ядете риба, за да подобрите мозъчната функция

Омега-3 мастните киселини са от решаващо значение за паметта, концентрацията и дългосрочното здраве на мозъка. Списанието „Нутришън“ съобщава, че тъй като омега-3 мастните киселини помагат за регулиране на невротрансмитерите и циклите на съня, консумацията на риба за вечеря може да бъде особено полезна за когнитивното възстановяване и по-добрия сън.

Освен това, консумацията на риба за обяд може да подобри концентрацията ви през целия ден.

Защо омега-3 мастните киселини са важни?

Мазните риби като сьомга, скумрия, херинга, сардини и пъстърва са основни източници на EPA и DHA. Това са есенциални омега-3 мастни киселини, които тялото не може да произвежда в достатъчни количества.

Омега-3 мастните киселини:

помагат за намаляване на възпалението в тялото

поддържат здравословни нива на триглицериди

подпомагат функционирането на мозъка и нервите

спомагат за намаляване на риска от някои видове рак

Националните здравни институти на САЩ съобщават, че адекватният прием на омега-3 мастни киселини е свързан с по-добро здраве на сърцето, подобрени нива на холестерол и триглицериди и защита срещу свързано с възрастта влошаване на паметта.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!

