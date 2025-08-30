Сьомга срещу риба тон: Коя риба е по-полезна за сърцето

Влезте в супермаркет и се насочете към секцията за риба и почти винаги ще забележите две имена, които се открояват - сьомга и риба тон. И двете са популярни, и двете изглеждат доста различно в чинията и и двете са хвалени като „здравословни“. Но ако някога сте се чудили кое от двете всъщност ви дава повече ползи, отговорът не е толкова прост, колкото да изберете само едно. Всяко има своите силни страни и наистина зависи от това какво търсите.

Според Healthline, ако търсите протеин, рибата тон често е победител. Особено постните сортове като скипджак или бял тон. Парче риба тон, леко приготвено на скара, е почти чист протеин с много малко мазнини. Ето защо спортисти или хора, които броят калории, често избират риба тон.

Но сьомгата не е далеч назад. Тя също е богата на протеини, само че с повече мазнини. И тези мазнини не са лоша новина, това са добрият вид, омега-3 мастни киселини.

Ето къде сьомгата блести. Здравословните мазнини в сьомгата са известни със защитата на сърцето, понижаването на холестерола и дори подпомагането на мозъчната функция. Рибата тон наистина съдържа омега-3, да, но сьомгата обикновено има повече. Ако някога вашият лекар ви е казвал да ядете риба за сърцето си, вероятно е имал предвид сьомга.

Рибата тон също съдържа омега-3 мастни киселини, но количеството зависи от сорта. Например, бялата риба тон има повече омега-3 мастни киселини от скипджак. Въпреки това, сьомгата обикновено печели в този кръг, когато става въпрос за съдържание на мастни киселини. Ако основната ви цел е да подобрите сърдечно-съдовото здраве или да стимулирате мозъка си със здравословни мазнини, сьомгата е трудна за надминаване.

Рибата тон е по-лека. По-малко калории, по-малко мазнини. Сьомгата е по-тежка заради съдържанието на мазнини. И така, кое е по-добро? Е, ако сте на диета, рибата тон изглежда добре. Но ето уловката - сьомгата, заради мазнините си, ви държи сити по-дълго. Това означава, че е по-малко вероятно да посегнете към закуски по-късно. Зависи дали предпочитате нещо леко или нещо засищащо. Рибата тон е отлична за леко хранене или за хора, които искат да контролират приема на калории, но сьомгата е по-добрият избор, ако искате трайна ситост.

Едно нещо, за което хората не винаги се замислят, е живакът. Рибата тон, особено по-големите видове като синьопер или бял тон, може да съдържа по-високи нива на живак. Ето защо здравните експерти често казват, че децата и бременните жени трябва да ограничат консумацията на риба тон. Сьомгата, от друга страна, обикновено има много по-ниски нива на живак. За редовно и безгрижно хранене, сьомгата се усеща като по-безопасна. Сьомгата, особено диво уловената сьомга, има много по-ниски нива на живак. Това я прави по-безопасен вариант за честа консумация. За семейства или хора, загрижени за дългосрочно излагане на токсини, сьомгата осигурява спокойствие.

И двете риби носят нещо различно на трапезата. Сьомгата е богата на витамин D и B12, които са чудесни за костите и нервите. Много хора днес имат ниски нива на витамин D, така че сьомгата е полезна там. Рибата тон, от друга страна, е богата на ниацин (витамин B3), който подпомага метаболизма и енергията. Така че не губите, която и да изберете. Накратко, и двете риби доставят хранителните вещества, от които тялото ви се нуждае, но специфичните витамини, на които наблягат, се различават леко.

В реалния живот вкусът и стилът на готвене също са важни. Стековете от риба тон са постни и месести, докато консервираната риба тон е лека и лесна за добавяне към салати или сандвичи. Сьомгата, с розовата си, мазна плът, има по-силен вкус. Често се пече, приготвя на скара или се пуши. Някои хора обичат това богатство, докато други го намират за твърде тежко. Лично аз много домакинства в Индия все още разчитат на консервирана риба тон, защото прясна сьомга не винаги е налична или е твърде скъпа. За ежедневно удобство много домакинства разчитат повече на риба тон, просто защото е достъпна.

Друг момент, за който хората говорят все повече напоследък, е устойчивостта. Някои видове риба тон са свръхловени, особено червеноперият. Отглежданата сьомга също има своите проблеми, въпреки че диво уловената сьомга обикновено се смята за по-добър вариант. Четенето на етикетите и изборът на отговорно добита риба имат значение, ако ви е грижа за по-голямата картина. Тази практическа разлика влияе и върху това коя от тях се озовава по-често в чиниите на хората. В западните страни и двете са широко достъпни, въпреки че сьомгата обикновено е по-скъпа поради търсенето и опасения за устойчивост.