Симптом за висок холестерол, който се появява по окото

Високият холестерол често се нарича „тихо“ състояние, защото обикновено се развива без очевидни симптоми, но въпреки това може да има сериозни последици за здравето на сърцето и съдовете. Въпреки че кръвните изследвания са стандартният метод за откриване на повишени нива на липиди, някои видими признаци около очите могат да дадат ранни индикации. От малки жълтеникави подутини, известни като ксантелазма, до бледи бели пръстени, наречени корнеални аркуси, промените в клепачите и околната кожа могат да показват скрит холестеролен дисбаланс. Подпухнали клепачи, тъмни кръгове, изпъкнали вени, кожни образувания и фините промени в текстурата на клепачите също могат да служат като външни маркери за повишен холестерол. Ранното разпознаване на тези признаци позволява на хората да потърсят медицинска оценка, да направят промени в начина си на живот и да предприемат превантивни мерки, намалявайки риска от сърдечни заболявания и други усложнения, преди да станат тежки.

Ранните признаци на висок холестерол са видими около очите ви

Ксантелазма: Жълтеникави подутини по клепачите

Един от най-разпознаваемите признаци на висок холестерол е ксантелазмата, която се проявява като малки жълтеникави подутини близо до вътрешните ъгли на клепачите. Проучване, публикувано в Journal of the American Academy of Dermatology, установи, че ксантелазма палпебрарум (XP), състояние, при което се появяват жълтеникави холестеролни отлагания по клепачите, е свързано с променен липиден метаболизъм, включително ниски нива на холестерол с висока плътност (HDL).

Това предполага, че дори при наличие на нормални нива на общ холестерол, образуването на XP може да показва наличието на липиден дисбаланс. Въпреки че обикновено са безболезнени и не причиняват дискомфорт, тяхното наличие е визуално предупреждение за повишени нива на липиди в кръвта. Ранното откриване позволява навременно наблюдение и лечение, включително промени в начина на живот или лекарства, за намаляване на сърдечно-съдовите усложнения, преди да станат сериозни.

Корнеална дъга: Бели пръстени около ириса

Корнеалният аркус е състояние, при което около ириса, цветната част на окото, се появява блед бял или сив пръстен. Това се дължи на образуването на холестеролни отлагания в роговицата. Макар че при по-възрастните хора може да е естествена част от стареенето, при по-младите хора често сигнализира за необичайно високи нива на холестерол. Наличието на корнеален аркус е особено важно, защото отразява натрупването на липиди, което може да се наблюдава и в кръвоносните съдове, увеличавайки риска от атеросклероза и други сърдечно-съдови проблеми. Редовните очни и кръвни изследвания могат да помогнат за потвърждаване на основната причина и да насочат лечението.

Подпухнали или отекли клепачи

Постоянното подпухнало състояние или оток на клепачите може да бъде друг фин признак за висок холестерол. Повишеният холестерол може да допринесе за задържане на течности и да повлияе на кръвообращението, причинявайки подуване на клепачите. Докато временното подпухнало състояние често се причинява от режим на сън, алергии или прием на сол, постоянното подуване, което не отшумява, може да показва основен метаболитен или сърдечно-съдов проблем. Наблюдението на промени в контура на клепачите, особено в комбинация с други симптоми, трябва да доведе до медицински преглед, за да се изключат липидни дисбаланси или свързани състояния.

Тъмни кръгове и изпъкнали вени

В някои случаи хората с висок холестерол могат да забележат тъмни кръгове или по-изпъкнали вени под очите. Въпреки че фактори като липса на сън, стареене и генетика играят роля, хроничният съдов стрес от висок холестерол може да влоши появата на тези кръгове и вени. Излишните липиди могат да повлияят на еластичността на кръвоносните съдове, забавяйки кръвообращението и причинявайки натрупване на кръв, което може да увеличи видимостта на вените и да създаде засенчени области под очите. Разпознаването на този модел, наред с други признаци, може да подтикне към по-нататъшно изследване.

Кожни етикети или малки израстъци близо до клепачите

Кожните образувания или малките израстъци по краищата на клепачите също могат да показват липиден дисбаланс. Тези малки, меки издатини не са вредни, но могат да отразяват излишния холестерол, циркулиращ в кръвния поток. Подобно на ксантелазмите, те действат като външни маркери за потенциални вътрешни здравословни проблеми. Ранното забелязване на тези израстъци позволява оценка и превантивни мерки за управление на нивата на холестерола, преди да възникнат по-сериозни усложнения.

Промени в текстурата на клепачите

Високият холестерол понякога може да доведе до фини промени в текстурата на клепачите, правейки кожата леко по-дебела или по-стегната. Тези текстурни промени често предшестват развитието на видими ксантелазми. Обръщането на внимание на малки промени в текстурата на кожата, комбинирани с други видими признаци, може да помогне за ранното идентифициране на повишения холестерол. Ранното откриване предоставя възможност за промени в начина на живот и, ако е необходимо, медицинска намеса за предотвратяване на дългосрочни сърдечно-съдови рискове.