Спешно се нуждаете от нещо сладко: Кога тази нужда се идва от мозъка и кога от тялото?

Физиологични механизми на желанието за сладко: Кога нивата ни на захар наистина спаднаха?

Колко пъти сте били в ситуация, в която сте жадували за нещо сладко с оправданието, че кръвната ви захар сигурно е спаднала? Учените са обмисляли дали тази нужда е психологическа или физиологична и до каква степен всеки от тези компоненти участва в този акт, пише „Е-клиника“.

Когато кръвната захар (глюкоза) падне под определено ниво (хипогликемия или „срив“ след висок прием на въглехидрати), тялото и мозъкът регистрират енергиен дефицит. Мозъкът е особено зависим от глюкозата като източник на енергия, така че сигнализира за нуждата от бърз прием на въглехидрати. А това често означава точно това – лека степен.

Ролята на хормоните

Хормоните играят голяма роля тук. Инсулинът регулира усвояването на захарта. Когато нивата ни на захар внезапно спаднат, се чувстваме гладни и слаби, което може да предизвика желание за нещо сладко. Също така, хормоните на стреса, като кортизола, са склонни да увеличат апетита ни за енергия под формата на сладки храни.

Психологически фактори в този процес

Навици и тяхното обусловяване: ако сте свикнали да ядете нещо сладко, когато сте гладни, когато сте стресирани или като награда, тогава мозъкът ще очаква сладкиши като автоматичен отговор.

Емоции и стрес: чувствата на тревожност, фрустрация или скука могат да активират нуждата от нещо, което доставя удоволствие. Сладките бързо носят чувство на удовлетворение чрез ролята на невротрансмитери като допамин.

Културни/социални влияния: наличност, реклама, традиция (задължителен десерт след хранене, рождени дни, празници) допринасят за психологическата връзка между сладкишите и наградите.

Отговор: Физиологични, психологически причини или...? Най-точният отговор би бил: комбинирани.

Както физиологичните, така и психологическите компоненти влияят значително на желанието ни да ядем нещо сладко. Често се случва спадът на кръвната захар да задейства физиологичен сигнал (тялото се нуждае от енергия), но психологическите модели, навиците и емоционалното състояние модулират какво и колко „сладко“ ще ядем.

Например, човек може да има спад на глюкозата до физиологично ниво, но вместо да приема здравословен източник (плодове, ядки), посяга към торта, защото това е навик или защото подобен хранителен режим носи по-бързо чувство на засищане.

Ако искате да намалите желанието си за сладко, когато нивата на захарта ви спаднат, ето няколко стратегии:

– Яжте балансирани ястия с протеини, здравословни мазнини и фибри, за да предотвратите внезапни спадове на глюкозата.

– Избягвайте прекомерния прием на прости захари и рафинирани въглехидрати, които бързо ви засищат, но също така бързо изчерпват енергийните ви резерви.

– Намерете по-здравословни алтернативи на сладкишите (плодове, тъмен шоколад, комбинации като плодово кисело мляко и ядки).

– Уверете се, че спите редовно и намалете стреса, защото липсата на сън и високият стрес увеличават психологическото желание за така наречените „храни за утеха“.