Тази напитка намалява риска от инфаркт – и вероятно не я пиете достатъчно

Дори и да се чувствате добре информирани по темата за това как да спазвате здравословна за сърцето диета, има една напитка, която поддържа сърдечно-съдовото здраве, която вероятно пренебрегвате. Тя е толкова полезна за здравето на сърцето, че кардиолозите препоръчват да се пие всеки ден.

Напитката, която трябва да пиете всеки ден

По това време на годината е особено приятно да се насладите на топла напитка, която ви затопля отвътре навън. Независимо дали я отпивате на бюрото си, в кафене с приятел или докато се разхождате в хладно време из квартала, пиенето на топла напитка прави преживяването по-комфортно.

Ако искате нещо топло за отпиване, което е полезно за сърцето ви, зеленият чай е чудесна напитка, която да обмислите. Кардиолозите казват, че зеленият чай е полезен за здравето на сърцето по няколко ключови начина. Д-р Леонард Пианко, кардиолог, разкрива, че една от причините, поради които зеленият чай е добър за сърдечно-съдовото здраве, е, че е богат на антиоксиданти.

„Антиоксидантите могат да предотвратят или възстановят клетките ви от увреждания, причинени от свободните радикали в околната среда, както и от тези, които естествено произтичат от метаболитната функция“, обяснява д-р Пианко. Това е забележително, защото свободните радикали причиняват възпаление, което е основен двигател на сърдечните заболявания.

Д-р Кишан Парих, кардиолог казва, че пиенето на зелен чай е свързано и с понижаване на кръвното налягане сред хора с хипертония. Това отново се дължи на високите нива на антиоксиданти в зеления чай. Антиоксидантите отпускат кръвоносните съдове, което им помага да се разширят. Това от своя страна насърчава добрия кръвен поток и понижава кръвното налягане.

Според д-р Пианко, друг начин, по който зеленият чай подпомага сърдечно-съдовото здраве, е като ускорява метаболизма. „Зеленият чай може да насърчи загубата на тегло, като увеличи метаболизма ви“, казва той, обяснявайки, че това е полезно, защото затлъстяването е рисков фактор за сърдечни заболявания. Той също така посочва, че зеленият чай не съдържа никакви калории.

Други начини, по които пиенето на зелен чай поддържа здравето

Ползите от редовната консумация на зелен чай надхвърлят поддържането на сърдечно-съдовото здраве. Научните изследвания показват, че той е полезен и за мозъка, като подпомага когнитивните функции, паметта и настроението.

Проучване от 2017 г., установява, че пиенето на зелен чай е свързано с по-малко тревожност, по-добра концентрация и активиране на работната памет, както се вижда при ЯМР сканирания. Друго проучване установява, че пиенето на зелен чай подобрява когнитивните функции при хора на средна и по-голяма възраст, особено що се отнася до паметта.

Пиенето на зелен чай е полезно и за костите ви. Проучване показва, че зеленият чай може да помогне за предотвратяване на костна загуба, тъй като неговите антиоксиданти помагат за предпазване от увреждане на костите.

Има много ползи от пиенето на зелен чай и макар че е безопасно да се пие всеки ден, д-р Пианко казва, че умереността все още е ключова. „Зеленият чай не гарантира добро здраве на сърцето, а пиенето на твърде много може да насърчи тревожността и безсънието, защото в зеления чай има кофеин, въпреки че има по-малко кофеин, отколкото в черния чай или кафето“, обяснява той.

Той добавя, че ако имате някакви въпроси относно това колко зелен чай е безопасно да се пие или как може да повлияе на лекарствата, които приемате, най-добре е да говорите с вашия лекар.

Пиенето на зелен чай е само една част от подкрепата за здравето на сърцето. И двамата кардиолози подчертават, че най-важно е как изглежда цялостната ви диета и начин на живот.

Въпреки това, включването на зелен чай в рутината ви само ще подобри другите ви навици за здравето на сърцето. Консумацията на зелен чай вместо газирани напитки, диетични газирани напитки или други напитки, свързани с отрицателно въздействие върху здравето на сърцето, е особено полезна.

Особено по това време на годината, когато е особено приятно да се насладите на топла напитка, е чудесно да започнете да си създавате навик да пиете чаша зелен чай всеки ден. А щом времето се затопли, винаги можете да преминете към студен чай!

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

