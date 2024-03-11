Webground
Днес 196 Вчера 100

Топ тенденции при слънчевите очила пролет-лято 2024?

1249
Топ тенденции при слънчевите очила пролет-лято 2024?
Снимка: Grand Optics&Joy Optics

Смели, дръзки, елегантни – еквивалент на истинската жена. Тенденциите при слънчевите очила за предстоящия сезон са многолики и цветни. Светът на очилата е по-разнообразен от всякога. 

Cat-eye style

„Котешките очила“ са вечна класика и са предпочитани от много дами, тъй като акцентират женственото присъствие. Модерен акцент са подчертаните ъгли и смелите цветове. Непременно добавете чифт cat-eye очила към колекцията ви от стилни аксесоари.

https://shop.grandoptics.bg/product/22552/damski-slanchevi-ochila-furla-sfu711-09nu.html?utm_source=Actulno&utm_campaign=SpringSale

Овърсайз модни изкушения

Големите рамки продължават да владеят модните подиуми в разнообразни форми - квадратни, кръгли или многоъгълни модели. Трендът е под мотото – колкото по-големи очила, толкова по-добре.

https://shop.grandoptics.bg/product/22647/damski-slanchevi-ochila-ana-hickmann-ah3278-t01.html?utm_source=Actulno&utm_campaign=SpringSale

Aviator style

Авиаторските слънчеви очила продължават да бъдат моден топ акцент, съчетавайки класическа елегантност и съвремененно звучене. 

https://shop.grandoptics.bg/product/19958/uniseks-slanchevi-ochila-guess-gu5226-29z.html?utm_source=Actulno&utm_campaign=SpringSale

Правоъгълни форми

Независимо дали ги предпочитате в класическо черно или свежи цветове, правоъгълните очила са универсален аксесоар за всеки повод. Моделът се съчетава успешно както с ежедневно, така и с официално облекло.

https://shop.grandoptics.bg/product/21654/damski-slanchevi-ochila-gigi-studios-magnolia-6721-1.html?utm_source=Actulno&utm_campaign=SpringSale

Прозрачни рамки

Прозрачните рамки са модерно решение за предстоящия пролетно-летен сезон. Нюансите в различни цветове – розово, зелено, синьо, ги превръща в подходящ избор за всяка визия.

https://shop.grandoptics.bg/product/21837/damski-slanchevi-ochila-yalea-sya081-913.html?utm_source=Actulno&utm_campaign=SpringSale

Ярки цветове

Закачливи и цветни - в хармония с пролетта слънчевите очила ще добавят модерен елемент във вашия аутфит. Изберете модел с деликатни цветни пръски или ярки цветове. 

https://shop.grandoptics.bg/product/22147/damski-slanchevi-ochila-karl-lagerfeld-kl6102s-525.html?utm_source=Actulno&utm_campaign=SpringSale

През месеца на дамите ви очакват Spring Sale предложения и отстъпки до -60% в оптики OptissimО, Grand Optics&Joy Optics .

А в колаборация с популярния изпълнител Азис бихме искали да ви подарим 8% extra отстъпка с код AZIS8 до края на март! Очакваме ви в градовете: София, Перник, Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Благоевград, Русе, Велико Търново, Плевен, Сливен, Враца, както и онлайн на shop.grandoptics.bg.

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Етикети:

Предишна новина Предишна
Новините от днес
Следваща Следваща новина
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

Интервю

Още
В Украйна сме много обидени на папата: Директно от Киев - бесарабската българка Тетяна Станева (ВИДЕО)

Украинските католици и всички в Украйна сме много обидени на...

Студио Actualno
Виж още
Последни
Пътувайте безплатно със ЗИЦ „Медикъл Караджъ“ от София до болница Мемориал, Истанбул
Пътувайте безплатно със ЗИЦ „Медикъл Караджъ“ от София до болница Мемориал, Истанбул

Пътувайте безплатно със ЗИЦ „Медикъл Караджъ“ от София до болница Мемориал, Истанбул на 21-22.03.24 г. ЗИЦ „Медикъл Караджъ“...

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Обещалият "Киев за 3 дни" руски пропагандист: Чака ни война в Африка с "англосаксонците"
Обещалият "Киев за 3 дни" руски пропагандист: Чака ни война в Африка с "англосаксонците"

Чака ни голяма война в Африка. С това "съждение" един от най-известните руски пропагандисти Александър Сладков, кореспондент на руското издание...

НАЙ-ПОПУЛЯРНИ
Зодиите, които ще тръгнат по пътя към богатството след 15 март 2024
Зодиите, които ще тръгнат по пътя към богатството след 15 март 2024

През втората половина на март всичко в живота на 4 зодии ще започне да се променя към по-добро. Те ще открият напълно нов свят. За тях ще започне период,...