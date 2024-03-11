Топ тенденции при слънчевите очила пролет-лято 2024?

Смели, дръзки, елегантни – еквивалент на истинската жена. Тенденциите при слънчевите очила за предстоящия сезон са многолики и цветни. Светът на очилата е по-разнообразен от всякога.

Cat-eye style

„Котешките очила“ са вечна класика и са предпочитани от много дами, тъй като акцентират женственото присъствие. Модерен акцент са подчертаните ъгли и смелите цветове. Непременно добавете чифт cat-eye очила към колекцията ви от стилни аксесоари.

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Овърсайз модни изкушения

Големите рамки продължават да владеят модните подиуми в разнообразни форми - квадратни, кръгли или многоъгълни модели. Трендът е под мотото – колкото по-големи очила, толкова по-добре.

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Aviator style

Авиаторските слънчеви очила продължават да бъдат моден топ акцент, съчетавайки класическа елегантност и съвремененно звучене.

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Правоъгълни форми

Независимо дали ги предпочитате в класическо черно или свежи цветове, правоъгълните очила са универсален аксесоар за всеки повод. Моделът се съчетава успешно както с ежедневно, така и с официално облекло.

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Прозрачни рамки

Прозрачните рамки са модерно решение за предстоящия пролетно-летен сезон. Нюансите в различни цветове – розово, зелено, синьо, ги превръща в подходящ избор за всяка визия.

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Ярки цветове

Закачливи и цветни - в хармония с пролетта слънчевите очила ще добавят модерен елемент във вашия аутфит. Изберете модел с деликатни цветни пръски или ярки цветове.

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