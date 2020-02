Симптоми

При прoблeми cъc ceдaлищния нeрв e възмoжнo cлeд 30 гoдини дa ce рaзвиe възпaлeниe нa нeрвитe.

Кога да потърсите лекарска помощ

C тeчeниe нa врeмeтo и c нaпрeдвaнe нa гoдинитe се пoявявaт прoблeми c този най-голям нерв в човешкото тяло. Само онези, който са изпитвали болки в седалищния нерв, знаят колко е ужасно."Бъдете търпеливи" може да не е това, което искате да чуете, когато ви боли, но то работи. Минаването на времето е може би най-доброто доказано лечение. Около 80% -90% от хората със седалищна нервна болка се подобряват в рамките на няколко седмици.Доколкото е възможно, не стойте много в леглото. Прекалената почивка може да отслаби мускулите ви. Опитайте да не седите много, защото болката може да се задълбочи. Ако болката ви не е прекалено силна, добре е да се разтягате, да си правите кратки разходки, както и всякакви други физически дейности.Топло и студено може да са противоположности, но и двете могат да ви помогнат да се чувствате по-добре. Студеното лечение обикновено е най-добро за нараняване, което току-що се е случило. След около 72 часа лекарите обикновено предлагат преминаване към топлина. Използвайте пакет с лед, който е увит в кърпа или опитайте подгряваща подложка за около 15-20 минути наведнъж. Внимавайте да не изгорите кожата си.НСПВС като ибупрофен и напроксен могат да помогнат да облекчите болката си, както и да намалите възпалението. Спазвайте дозата върху етикета на лекарството, освен ако вашият лекар не ви даде специални инструкции.Ако домашните лекарства не помогнат, консултирайте се с вашия лекар. Има много лекарства, отпускани по лекарско предписание, като мускулни релаксири и НСПВС с по-голяма сила, които могат да ви накарат да се почувствате по-добре. Лекарствата срещу гърчове, като габапентин, също изглежда помагат на някои хора.Физикалната терапия може да ви помогне да коригирате лошата стойка или да укрепите мускулите, които поддържат долната част на гърба. Терапевтът ще създаде програма за упражнения, включваща техники за разтягане, които можете да правите у дома.Тази практика от древната китайска медицина навлиза все повече и в западната и съвременна медицина. Някои изследвания показват, че може да действа дори по-добре от традиционното лечение на болки в гърба. Важно е да намерите лицензиран лекар, практикуващ акупунктура.Професионалните масажи не са само за релаксация. Изследванията показват, че масажната терапия облекчава болката и подобрява кръвообръщението в долната част на масажист, който е специализиран в болки в гърба.Не, болката не е само в главата ви, но емоциите ви могат да играят сериозна роля. Стресът кара мускулите ви да се напрягат и също така прави болката да изглежда по-лоша. Биофийдбекът, който ви показва как вашето мислене и поведение влияе на дишането и сърдечната честота, може да предложи известно облекчение. Можете също да опитате когнитивно-поведенческа терапия. Ще работите с експерт по психично здраве, който ще ви помогне да промените поведението и мислите си.Обикновеное болезнен, но не опасен. Има моменти, в които веднага ще искате да се обадите на вашия лекар. Свържете се с него, ако имате температура, кръв в урината, проблеми с контролирането на червата или пикочния мехур или болка, която е толкова силна, че се будите през нощта.Повечето хора със ишиас не се нуждаят от операция. Но вашият лекар може да го предложи, ако имате проблеми с ходенето, загубите контрол над пикочния мехур и червата или болката ви се влошава, a леченияta не помагат. Най-добрата процедура зависи от това, което причинява вашите симптоми. Най-често се премахва хернията на диска ви, която притиска седалищния нерв.източник: