Забравеният мускул, който трябва да тренирате, за да не ви боли гърбът

Когато се появи болка в гърба, повечето хора смятат, че решението е да укрепят директно гърба, да правят упражнения за разтягане или да търсят масажи. Един от най-важните и най-малко вземани под внимание фактори обаче е силата на големия седалищен мускул, най-големият и най-мощен мускул в тялото. Неговата функция отива далеч отвъд оформянето на бедрото. Той е от съществено значение за стабилизиране на таза, поддържане на гръбначния стълб и правилно разпределение на тежестта при ежедневните движения.

Когато е слаб, лумбалната област е принудена да работи по-усилено, отколкото би трябвало, което води до претоварване, напрежение и в крайна сметка до болка.

Ролята на седалищните мускули за здравето на гърба

Големият седалищен мускул действа като опора за тялото. Той работи съвместно с дълбоките коремни мускули, за да поддържа таза в неутрално и стабилно положение. Тази стабилност е ключова за предпазването на гръбначния стълб от ненужни движения и натоварвания.Когато седалищните мускули са силни, стойката се изправя естествено, прекомерната извивка на долната част на гърба намалява и натискът върху лумбалните дискове се намалява. Освен това, активните седалищни мускули ви позволяват да контролирате предното и задното накланяне на таза, което се превръща в по-стабилна походка, по-изправена стойка и по-малко мускулна скованост в ежедневието.

Ако седалищните мускули не изпълняват функцията си, други мускули трябва да компенсират, за да поддържат тялото. Обикновено тези, които поемат това допълнително усилие, са мускулите, изправящи гръбнака в долната част на гърба, задните бедрени мускули и понякога дори мускулите на бедрата, споделят експерти.

Тази компенсация води до претоварване, болки и постоянно усещане за скованост. Ето защо е често срещано хората, които тренират интензивно гърба си, да продължават да изпитват дискомфорт, защото укрепват грешната област, без да се занимават с корена на проблема.

Как трябва да тренираме седалищните мускули?

Укрепването на седалищните мускули не изисква сложни упражнения, а по-скоро постоянство и правилна техника.

Глутеалният мост е едно от най-ефективните движения за активирането им, тъй като ви позволява да усетите директно свиването на мускула, без да натоварвате гърба. Също така са от съществено значение упражнения като клякания и румънски мъртви тяги, които работят върху задната верига, подобряват стабилността на таза и тренират правилния модел на движение.

Обичайното мъртво вдигане, изпълнявано с безопасна техника, помага за укрепване на долната част на гърба, бедрата и задните бедра, създавайки солидна основа за предотвратяване на травми.

От своя страна, важно е да се укрепят дълбоките коремни мускули, особено напречният коремен мускул, тъй като той действа като естествен колан, който стабилизира цялата средна част на тялото. И, разбира се, тренировките за гърба не трябва да се пренебрегват. Някои упражнения като гребане, планк или супермен допълват укрепването на седалищните мускули, осигурявайки цялостен мускулен баланс, пише "Marca".