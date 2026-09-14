След смъртта на Мазонакис: Български лекари предупреждават за рисковете от плазмаферезата

След смъртта на гръцкия изпълнител Йоргос Мазонакис, който почина след медицинска процедура, лекарите у нас предупреждават за рисковете от плазмаферезата. Анестезиологът доц. д-р Димитър Гугутков обясни в ефира на Нова телевизия, че тази процедура се практикува от доста време, като много хора спекулира, както с нея, така и с ползите от т.нар. озонотерапия, като премълчават за страничните ефекти.

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По думите на лекаря плазмаферезата в много случаи може да спаси човешки живот, но прилагането ѝ за разкрасяване може да излага на риск. Самата процедура представлява изваждане на част от кръвта на човека, в която плуват антитела, които не са полезни за нашия организъм. При автоимунни заболявания, тежки инфекции, алергични реакции те се премахват, за да не предизвикват негативни реакции в организма, обясни лекарят.

Д-р Гугутков подчерта, че има много странични ефекти при прилагането на плазмаферезата, като чести такива са тромбофлебити, кръвоизливи на мястото на пункцията и компрометиран имунитет.

"За съжаление, такива манипулации се прилагат на всевъзможни места, включително и медицински центрове, които не са подготвени за страничните ефекти и усложненията на плазмаферезата. Няма регулация, която да изгради точен протокол с възможностите за решаването на страничните ефекти при такива процедури", обясни анестезиологът. Той отбеляза, че плазмаферезата се прави на „учудващи“ места и от хора без ясна компетенция.

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Лекарят заяви, че когато се прави тази терапия, здравно заведение трябва да е оборудвано с нужната медицинска техника, за да се окаже помощ при нужда. Също така е необходимо да има специалисти, каквито са анестезиолозите.