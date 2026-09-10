"БЛС наруши закона": Новият рамков договор бил подписан без професионалистите по здравни грижи

Българският лекарски съюз подписа нов Национален рамков договор (НРД) за медицинските дейност без да покани на преговорите за него БАПЗГ. Това е в нарушение на Закона за здравно осигуряване (ЗЗО), което може да постави под въпрос легитимността на новия договор. Това обявиха от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

От БАПЗГ настояват за нормативни промени, които да гарантират интересите, както на медицинските сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори, така и на българските пациенти в бъдеще.

"С промени в чл. 54* на ЗЗО, които бяха приети през ноември 2025 г., БЛС е задължен да кани представители на БАПЗГ по време на преговорния процес за нов рамков договор в частта, която засяга дейностите, извършвани от медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти. Преговорите за новия НРД започнаха и приключиха през миналата година без да се стигне до подписване на нов договор поради липсата на приет бюджет на НЗОК за 2026 г. След приемането на бюджета на НЗОК за 2026 г. в края на юли тази година, преговорният процес между БЛС и фонда стартира отново в началото на август. Протоколи от проведени срещи са официално качени и на сайта на БЛС. Въпреки това, до подписването на новия НРД, което се състоя на 9 септември, БАПЗГ не бе поканена от съсловната организация на лекарите на нито една среща", гласи позицията на асоциацията.

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"В резултат на това и през следващата година българските семейства с новородени деца няма да имат възможност да получат безплатни здравни грижи за тях в домовете си. Без възможност за достъп до такива отново остават и всички останали пациенти с тежки хронични заболявания каквито са онкологичните, сърдено-съдовите, хората с диабет и много други. Липсата на БАПЗГ в преговорния процес за НРД оставя без възможност за отстояване и на интересите на всички медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори, които работят в болничната помощ в страната", пише още в позицията.

Право на обжалване

От БАПЗГ уточняват, че имат пълното право да обжалват сключения нов НРД заради неспазването на чл. 54 в ЗЗО от страна на БЛС.

"Съзнавайки, че това може да доведе до възпрепятстване на всички лечебни заведения в страната и работещите в тях медицински специалисти да получат повече средства за извършваните от тях дейности, както и да лиши пациентите в от възможността да се възползват от редица нови прегледи и терапии, БАПЗГ няма да предприеме подобни действия. БАПЗГ обаче предупреждава, че ще се възползва от законовите си права при повторно погазване на ЗЗО", обявиха от асоциацията.

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БАПЗГ настоява пред народните представители за предприемането на нови законодателни промени в ЗЗО, които да дадат право на съсловната организация на професионалистите по здравни грижи да бъде пълноправен договорен партньор на НЗОК в частта, която засяга дейностите, извършвани от медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти.

"Това би дало възможност на съсловната организация да защити интересите на професионалистите по здравни грижи и на пациентите, както и да предотврати поставянето в риск на легитимността на НРД занапред", пише в позицията.

Също така БАПЗГ отново настоява пред МЗ за стартиране на промени в Наредба 9 за пакета на НЗОК, с които да се разшири обхвата на здравните грижи, които фондът трябва да финансира, като към тези за новородените и техните семейства се добавят пациентите с тежки хронични заболявания - онкологични, сърдечно-съдови и други.

От БАПЗГ още веднъж подчертават, че несъобразяването с тези искания от страна на управляващите ощетява интересите, както на медицинските сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори, така и на българските пациенти.

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