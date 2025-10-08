Безплатни срещи с проф. д-р Хасан Арифоглу – възможност за лечение на очни заболявания в чужбина

На 17 и 18 октомври 2025 г. в София ще се проведат безплатни срещи с офталмолога проф. д-р Хасан Арифоглу. Срещите се организират от „Медикъл Караджъ“ и са насочени към всички, които имат очни заболявания или влошено зрение и искат да се запознаят с възможностите за съвременно лечение в чужбина.

Проф. Арифоглу е специалист с над 15 години опит в диагностиката и лечението на очни заболявания. Завършил е медицинско образование и специализация по офталмология в Турция, като след това преминава квалификации в University of Chicago (САЩ) и Европейското витреоретинално общество (EVRS) в Германия. За високия си професионализъм е отличен с наградите Gazi Eye Foundation Award (2014) и EVRS Award (2016), признания за принос в областта на витреоретиналната хирургия.

По време на срещите пациентите ще могат да получат информация относно съвременните методи за диагностика и лечение в чужбина на:

Катаракта и глаукома

Диабетна ретинопатия и макулна дегенерация

Отлепване на ретината

Страбизъм (кривогледство) и мързеливо око

Късогледство, далекогледство и астигматизъм

Кератоконус, птоза и други очни заболявания

Срещите с проф. Арифоглу са възможност за всеки пациент да научи повече за най-новите технологии и хирургични подходи, прилагани в Турция.

Участието е напълно безплатно, но само след предварително записване.

Телефон за записване: 0879 977 402

Онлайн запитване: www.medikara.bg/freeconsults/hasan-17-18-10-2025

Място на провеждане: гр. София

