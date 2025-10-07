"Търпението ни се изчерпа": Младите лекари отново излизат на протест

Младите медици от инициативата "Бъдеще в България" излизат на протест пред Министерството на здравеопазването днес от 17.30 часа. "Проявено търпение към институциите и хората, от които зависят решенията на нашите проблеми, вече се изчерпа. Половин година след началото на протестите резултат няма. Вече ни омръзна от празни обещания, мотаене, фиктивни промени и прехвърляне на топката между тях. Искаме реални действия и то веднага", заявяват от организаторите.

Младите лекари настояват за:

Заплащане в размер на 150% от средната работна заплата за страната;

По-прозрачна и справедлива система за зачисляване на специализанти;

Подкрепа за квалификации и придобиване на европейски дипломи;

По-добри условия за професионално развитие в България, за да се ограничи изтичането на кадри в чужбина.

Началната точка на протеста е площадът пред Министерство на здравеопазването. Там протестиращите ще изразят недоволството си от "свършената" работа, след което ще тръгнат на шествие по бул. "Цар Освободител" до площад Орлов мост, където протестът ще завърши.