Български данни: Шунка, бекон, рукола, маруля могат да предизвикат рак на кожата - обяснение от проф. Георги Чернев

Определени храни могат да повлияят на развитие на рак на кожата. Това сподели пред Actualno.com проф. д-р Георги Чернев, началник на отделението по дерматология, венерология и дерматологична хирургия към Медицинския институт на МВР, София.

За какво става въпрос? На база клинични наблюдения от него и екипа му, професорът казва следното - човек може да приеме нитрозамини под формата на готови карциногени (шунка, бекон, салам, кренвирши, пушена риба, бира).

Освен този директен пример обаче, нитрозамини могат да се образуват в човешкия организъм и по друг начин - след комбинация от определени храни и прием на определени лекарства. Кои храни - богати на нитрити, като спанак, рукола, маруля, цвекло и целина. Кои лекарства - такива, които съдържат вторични или третични аминогрупи. Комбинацията между такива лекарства и изброените растителни хранителни продукти, в среда от киселинни условия (стомашна среда), води до образуване на нитрозамини. Те биват резорбирани, отлагат се в кожата преди да бъдат метаболитно активирани в черния дроб и се разпадат под влияние на светлината. Продуктите вследствие на този разпад причиняват мутации и впоследствие рак на кожата, обяснява проф. Чернев.

Какво са нитрозамините? Причиняващи рак химични съединения т.е. канцерогенни вещества. А проф. Чернев казва, че тепърва ще излизат научни трудове от него и екипа му по темата - храна, диета и рак на кожата.

