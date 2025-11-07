Да лекуваш човека, не само болката - и да се държиш човешки с пациента: Фондация "Даная" пред Actualno.com за добрите медицински практики

Майка на починалата в "Пирогов" Даная – Ани Стоянова, се захваща с трудната и амбициозна задача да работим по темата за комуникацията между лекари и пациенти. Отнема време, но Фондация "Даная" получава лиценз от Тексаската детска болница за издаване на тяхното ръководство за комуникация и вече са на финалната права по изготвянето на правила за добра медицинска практика в сферата на комуникацията.
"Комуникацията в медицината е умение като всяко друго – като умението да поставиш абокат или да направиш прецизна манипулация. Разликата е, че тя не се учи веднъж завинаги, а се усъвършенства всеки ден – с внимание, емпатия и разбиране към човека отсреща", обяснява Ани пред Actualno.com.
Какво включва ръководството?
Ръководството включва както принципи на добра комуникация, така и много конкретни, лесно приложими съвети, които правят работата на медицинските специалисти по-лесна и ефективна, а пациента – по-спокоен и уверен. "Най-важното в комуникацията е да направиш пациента свой съюзник. Когато спечелиш доверието му, целият процес на лечение става по-лек, по-организиран и по-човешки. Когато това не се случи, резултатът е един – недоверие, напрежение и усещане за безсилие и от двете страни", категорична е Стоянова.
Разказва и как един лекар печели доверието й. Това става по време на бременността ѝ с второто ѝ дете в Лондон. Тогава един млад лекар, преди първия преглед, я попитал дали може да докосне корема ѝ. След това обяснява всяко действие какво предстои и защо е нужно. "От този момент нататък ме имаше като съюзник. Имах му пълно доверие и нищо не можеше да го разклати. Това е силата на уважението – то не изисква време, само комуникационни умения", казва тя.
До какво води лошата комуникация?
Правилната комуникация е много важен въпрос, защото когато правилата на добрата връзка не се спазват, в чисто човешки план се случват само неприятности и главоболия, а понякога остават и белези, които не се виждат, но се носят цял живот.
Лошата комуникация често води и до неправилно спазване на препоръките за домашно лечение, а това може да доведе до усложнения и дори до повторна хоспитализация.
"С други думи – думите могат да бъдат част от лечението или част от проблема", смята Стоянова.
Ръководството, което от Фондация "Даная" прави и се базира на това на Тексаската детска болница, е създадено за комуникация с деца пациенти и техните родители, но принципите му важат за всички сфери на медицината. То се основава на яснотата, доверието и уважението.
"Пациентът, независимо от възрастта си, винаги е в уязвена позиция - уплашен, несигурен, с нужда не само от лечение, но и от валидиране на своите емоции. За съжаление, често у нас пациентите се чувстват като натрапници - страх ги е да питат, неудобно им е да кажат, ако не са разбрали. Това особено силно се усеща при родителите на деца-пациенти, които после у дома се питат: "Какво точно каза докторът?", обяснява тя.
Практически фрази и техники, като:
- Моля, кажете какво разбрахте от това, което обсъдихме
- Има ли нещо, което бихте искали да попитате още?
- Повторете, моля, как ще прилагате лечението, за да сме сигурни, че сме се разбрали правилно
Майката на Даная обяснява, че едно от силните послания в ръководството е насочено към уважението към детето пациент. Ако детето е достатъчно голямо, лекарят трябва да го включи в разговора, а не да говори за него в трето лице.
"Вместо "Кажи, майче, какво става", може да се каже: "Как си ти днес? Какво те тревожи?". Защото уважението е двупосочен процес – за да го получиш, трябва и да го дадеш", категорична е тя.
В ръководството са разгледани и най-тежките ситуации – сериозни диагнози, отказ от лечение, предстояща смърт, агресивни или уплашени родители, хора от различни култури и религии.
"Хуманността не е лукс в медицината. Тя е компетентност", изтъква Стоянова.
Основната цел
Основната цел на тази книга е да започне възстановяване на доверието между лекар и пациент. "Ние знаем, че това няма да е лесно – това е началото на един дълъг маратон. Нека бъдем честни – доверието е счупено. Пациентите не вярват на лекарите, а лекарите – на пациентите. Медицинските специалисти често виждат пациентите като хора, които им пречат да свършат работата си, забравяйки, че това "работно поле" са телата и съдбите на същите тези хора", аргументира се Стоянова.
Майката е категорична, че възстановяването на това доверие е належащо, защото зад липсата му стоят тревожните статистики, в които България е първенец по недоверие към системата, по агресия, по отказ от лечение, по предотвратима смъртност.
"Тази книга е покана за промяна – за медицина, в която знанието и човечността вървят ръка за ръка", казва тя.
Има ли златно правило за комуникация?
"Говори така, както би искал да ти говорят, когато си безсилен". Това според Стоянова е златно правило за комуникация с пациентите и техните близки. "Трябва да бъдеш там – истински, осъзнат, човешки. Да чуеш, преди да говориш. Да се свържеш с човека отсреща, преди да му предадеш каквато и да е информация", казва тя.
Първата крачка
Преди дни се провежда и първото обучение по комуникация в най-голямата АГ болница "Майчин дом". Избират именно тази болница, където се раждат най-много бебета и се поемат най-тежките случаи. По думите ѝ там са и най-уязвимите пациенти – раждащите жени, родителите в тревога, семействата на границата между надеждата и страха.
"Ако промяната може да започне някъде, това е именно там – където животът започва", смята майката. И добавя, че ще продължат да работят, за са още по-полезни и практични. "Но вярвам, че първата копка е направена – започнахме да полагаме основите на истински добра комуникация в здравеопазването. Важно е темата да остане жива, да има обществен разговор, да не се прибира в чекмеджето след едно обучение. Само така ще изградим култура на уважение и доверие".
Това е само началото
Обученията за добри медицински практики и добра комуникация продължават с болница "Света Анна" в София, а след това планират обучения и в другите големи болници – както в столицата, така и в градове като Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора.