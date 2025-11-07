Да лекуваш човека, не само болката - и да се държиш човешки с пациента: Фондация "Даная" пред Actualno.com за добрите медицински практики

Майка на починалата в "Пирогов" Даная – Ани Стоянова, се захваща с трудната и амбициозна задача да работим по темата за комуникацията между лекари и пациенти. Отнема време, но Фондация "Даная" получава лиценз от Тексаската детска болница за издаване на тяхното ръководство за комуникация и вече са на финалната права по изготвянето на правила за добра медицинска практика в сферата на комуникацията.

"Комуникацията в медицината е умение като всяко друго – като умението да поставиш абокат или да направиш прецизна манипулация. Разликата е, че тя не се учи веднъж завинаги, а се усъвършенства всеки ден – с внимание, емпатия и разбиране към човека отсреща", обяснява Ани пред Actualno.com.

Какво включва ръководството?

Ръководството включва както принципи на добра комуникация, така и много конкретни, лесно приложими съвети, които правят работата на медицинските специалисти по-лесна и ефективна, а пациента – по-спокоен и уверен. "Най-важното в комуникацията е да направиш пациента свой съюзник. Когато спечелиш доверието му, целият процес на лечение става по-лек, по-организиран и по-човешки. Когато това не се случи, резултатът е един – недоверие, напрежение и усещане за безсилие и от двете страни", категорична е Стоянова.

Разказва и как един лекар печели доверието й. Това става по време на бременността ѝ с второто ѝ дете в Лондон. Тогава един млад лекар, преди първия преглед, я попитал дали може да докосне корема ѝ. След това обяснява всяко действие какво предстои и защо е нужно. "От този момент нататък ме имаше като съюзник. Имах му пълно доверие и нищо не можеше да го разклати. Това е силата на уважението – то не изисква време, само комуникационни умения", казва тя.

До какво води лошата комуникация?

Правилната комуникация е много важен въпрос, защото когато правилата на добрата връзка не се спазват, в чисто човешки план се случват само неприятности и главоболия, а понякога остават и белези, които не се виждат, но се носят цял живот.

Лошата комуникация често води и до неправилно спазване на препоръките за домашно лечение, а това може да доведе до усложнения и дори до повторна хоспитализация.

"С други думи – думите могат да бъдат част от лечението или част от проблема", смята Стоянова.

Ръководството, което от Фондация "Даная" прави и се базира на това на Тексаската детска болница, е създадено за комуникация с деца пациенти и техните родители, но принципите му важат за всички сфери на медицината. То се основава на яснотата, доверието и уважението.

"Пациентът, независимо от възрастта си, винаги е в уязвена позиция - уплашен, несигурен, с нужда не само от лечение, но и от валидиране на своите емоции. За съжаление, често у нас пациентите се чувстват като натрапници - страх ги е да питат, неудобно им е да кажат, ако не са разбрали. Това особено силно се усеща при родителите на деца-пациенти, които после у дома се питат: "Какво точно каза докторът?", обяснява тя.

Практически фрази и техники, като:

Моля, кажете какво разбрахте от това, което обсъдихме

Има ли нещо, което бихте искали да попитате още?

Повторете, моля, как ще прилагате лечението, за да сме сигурни, че сме се разбрали правилно

Майката на Даная обяснява, че едно от силните послания в ръководството е насочено към уважението към детето пациент. Ако детето е достатъчно голямо, лекарят трябва да го включи в разговора, а не да говори за него в трето лице.

"Вместо "Кажи, майче, какво става", може да се каже: "Как си ти днес? Какво те тревожи?". Защото уважението е двупосочен процес – за да го получиш, трябва и да го дадеш", категорична е тя.

В ръководството са разгледани и най-тежките ситуации – сериозни диагнози, отказ от лечение, предстояща смърт, агресивни или уплашени родители, хора от различни култури и религии.

"Хуманността не е лукс в медицината. Тя е компетентност", изтъква Стоянова.

Основната цел

Основната цел на тази книга е да започне възстановяване на доверието между лекар и пациент. "Ние знаем, че това няма да е лесно – това е началото на един дълъг маратон. Нека бъдем честни – доверието е счупено. Пациентите не вярват на лекарите, а лекарите – на пациентите. Медицинските специалисти често виждат пациентите като хора, които им пречат да свършат работата си, забравяйки, че това "работно поле" са телата и съдбите на същите тези хора", аргументира се Стоянова.

Майката е категорична, че възстановяването на това доверие е належащо, защото зад липсата му стоят тревожните статистики, в които България е първенец по недоверие към системата, по агресия, по отказ от лечение, по предотвратима смъртност.

"Тази книга е покана за промяна – за медицина, в която знанието и човечността вървят ръка за ръка", казва тя.

Има ли златно правило за комуникация?

"Говори така, както би искал да ти говорят, когато си безсилен". Това според Стоянова е златно правило за комуникация с пациентите и техните близки. "Трябва да бъдеш там – истински, осъзнат, човешки. Да чуеш, преди да говориш. Да се свържеш с човека отсреща, преди да му предадеш каквато и да е информация", казва тя.

Първата крачка

Преди дни се провежда и първото обучение по комуникация в най-голямата АГ болница "Майчин дом". Избират именно тази болница, където се раждат най-много бебета и се поемат най-тежките случаи. По думите ѝ там са и най-уязвимите пациенти – раждащите жени, родителите в тревога, семействата на границата между надеждата и страха.

"Ако промяната може да започне някъде, това е именно там – където животът започва", смята майката. И добавя, че ще продължат да работят, за са още по-полезни и практични. "Но вярвам, че първата копка е направена – започнахме да полагаме основите на истински добра комуникация в здравеопазването. Важно е темата да остане жива, да има обществен разговор, да не се прибира в чекмеджето след едно обучение. Само така ще изградим култура на уважение и доверие".

Това е само началото

Обученията за добри медицински практики и добра комуникация продължават с болница "Света Анна" в София, а след това планират обучения и в другите големи болници – както в столицата, така и в градове като Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора.