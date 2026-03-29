Хапчета има, аптеки няма: Поне три хипотези за ръст на лекарствата

"Лекарства за българските граждани ще има. Достъпът до нови терапии ще бъде подобрен. Правим всичко възможно да удържим ефекта на общата инфлация и натиск върху цените. Ако някой има съмнение, проблем или нещо го притеснява, да ни сигнализира. Имаме гореща линия и апликация за мобилен телефон". Затова призова пред БНР проф. Илко Гетов, председател на Националния съвет по цени на лекарства и реимбурсиране.

Под десет са общините, където няма нито една аптека, отбеляза проф. Гетов. Той смята, че може да се мисли в посока на пътуващи фармацевти и комуникация с общопрактикуващите лекари.

По думите му цените на лекарствените продукти, които имат статут на такива, се контролират по строг механизъм от съвета. В аптеките се продават и други продукти - медицински изделия, хранителни добавки, санитарно-хигиенни материали, които не подлежат на никакъв контрол. Ценовата политика там е изцяло на пазарен принцип, посочи той.

При лекарствата възможностите за неочаквано повишение на цената са три:

Производителят е заявил увеличение на цената на произвеждания от него лекарствен продукт в рамките на отчетената инфлация за определен едногодишен период.

Вторият вариант е отстъпките, които производителите и търговците на едро дават на аптеките, да бъдат променени.

На трето място - използване на надбавката, която могат търговци на едро и аптеки да ползват в рамките на определен интервал.

Според него, ако има съмнение по отношение на цената на даден лекарствен продукт, всеки може да провери тази, до която може да достигне в приложението на Съвета по цени и реимбурсиране. Ако тя е над посочената в регистрите на съвета, то този търговец дължи сериозна глоба.

Илко Гетов посочи, че има изкривяване на цените по отношение на хранителни добавки, медицински изделия и други продукти, които са налични в аптеките. Режимът на доставка, реимбурсиране и ценообразуване на лекарствата е строго контролиран от държавата.

Единици са тези лекарства, които нямат заместител, каза още той.

"Изпълнителната агенция по лекарствата поддържа публично достъпен списък на тези, за които производителите са заявили, че временно или постоянно ще липсват от пазара". Пациентите трябва да бъдат внимателни, когато купуват лекарства от трети страни, предупреди проф. Гетов.

От тази година Националният съвет по цени и реимбурсиране е включил в Позитивния списък модерни лекарства за много специфични заболявания, които са редки, сериозни, хронични и тежки.

Ежеседмично взимаме решения за промяна в цените на лекарствата. Намалили сме тези на 61 лекарства на последните две заседания. Увеличили сме на 49 до процента на инфлацията. На този етап за България не виждаме тенденция към недостиг на лекарства, обобщи проф. Гетов.

"На базата на регулаторната рамка сме постигнали максималното по отношение на процент на реимбурсиране и наличие на лекарства в Позитивния лекарствен списък", добави той. И увери, че лекарствата, произведени в България, са със същото качество като тези, създадени в останалите страни от ЕС.

