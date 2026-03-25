МЗ забрани износа на определени лекарства

Министерството на здравеопазването удължава срока за забрана за износ нанякои медикаменти за диабет, хронични възпалителни заболявания на чревния тракт, остеопороза, бъбречна недостатъчност и определени видове анемия.

В същото време отпада забраната за износ на антибиотици.

Това е посочено в заповед на служебния министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски, публикувана на сайта на Министерството на здравеопазването. Текстовете на заповедта са в сила до 26 май 2026 г.

Кои лекарства са забранени за износ

Забранява се износът на медикаменти от фармакологичните групи "Инсулини и аналози", "Инхибитори на натриево-глюкозния ко-транспортер 2", "Аминосалицилова киселина и подобни средства", "Други лекарства, повлияващи костната структура и минерализация" и "Други антианемични препарати".

Медикаментите са указани подробно по търговски и по международни непатентни наименования в заповедта.

Лекарствените продукти, предмет на забраната за износ, са предназначени за лечение на диабет, хронични възпалителни заболявания на чревния тракт, остеопороза, бъбречна недостатъчност и определени видове анемия.

Това са социалнозначими хронични заболявания, които при прекъсване на лечението водят до тежки усложнения и увреждания на здравето. Липсата на терапия за тези заболявания би довела до значително повишаване на хоспитализациите на пациентите, което от своя страна ще натовари в изключителна степен болничната помощ като сектор на здравната система, се посочва в мотивите за забраната за износ.

Срокът на забраната за износ на инсулини и техни аналози се удължава отново, като първата забрана беше постановена през ноември 2023 г.