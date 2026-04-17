904 млн. евро за здраве: Нови цени на клиничните пътеки, но само ако държавата одобри парите

Българският лекарски съюз (БЛС) настоява цените на всички медицински дейнсоти да се повишат с 25%. Това заяви председателят на съсловната организация д-р Николай Брънзалов на среща с управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) доц. Петко Стефановски. „Внушенията, че анекс към Националния рамков договор може да се подпише, само ако се инициира от БЛС и от НЗОК, отговаря на истината донякъде. Най-важната част е финансовата, а проблемът не е решен“, каза д-р Брънзалов.

Той напомни, че ситуацията е изключително сериозна - налице е реален риск за дестабилизация поради хроничното недофинансиране. По думите му разходите в сектора са нараснали близо 85% през последните години.

Доц. Стефановски заяви от своя страна, че за да се повишат цените, както искат от БЛС, ще са необходими допълнителни 904 млн. евро. "Аз съм лекар. Винаги съм се стремял да направим всичко възможно за нашите пациенти. Като управител на здравната каса да осигуря спокойствие в системата и да могат да работят спокойно всички лекари, медицински сестри. За това са нужни пари. Когато се предоставят средствата, ще подпишем анекс", каза управителят на НЗОК.

Парите ще стигнат до гражданите за лечение, за профилактика и за медицински дейности. Доц. Петко Стефановски обясни, че от тези необходими 904 млн. евро - за първична извънболнична медицинска помощ са малко над 83 млн., за специализирана – 81 млн., за медико-диагностична – 52 млн., а за болнична помощ – 687 млн.

Д-р Брънзалов се обърна към хората, които управляват държавата, поне частично да решат финансовите проблеми и да има бюджет. Той допълни, че това е най-важното нещо, което трябва да се направи. И призова политиците да бъдат единни, за да дадат спокойствие на българските граждани.