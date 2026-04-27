До 2500 евро за изследване или риск да умреш: България е единствената в ЕС, която не плаща за биомаркери

Съвременната онкология не се води само от това къде е тумора, а все по-често лечението зависи от характеристиките и друг биомаркер, който показва дали дадено лечение ще е ефективно. А това се определя от биомаркерната диагностика. Към момента НЗОК не заплаща тази диагностика, а тя се заплаща от пациентите. Това е ключът с който лекарите ще разберат дали дадено лечение ще е ефективно. България продължава да бъде единствената държава в Европейския съюз, в която тази диагностика се плаща от болните, а цената на тези изследвания е между 500 и 2500 евро. Това каза Боряна Ботева, председател на УС на Сдружение за развитие на българското здравеопазване.

Заради отказа на Българския лекарски съюз (БЛС) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да включат в Националния рамков договор процедура за финансиране на биомаркерната диагностика те са внесли сигнал в Комисията за защита от дискриминация.

Тя обясни, че НЗОК изразходва над 500 000 евро за лекарства за онкоболни, а чрез тези изследвания могат да се изразходват по-прецизно тези средства. През 2025 г са били предвидени 5 млн. лв за биомаркерна диагностика, но не са били използвани. "В Закона на бюджета на НЗОК за 2026 г. бяха предвидени средства за биомаркерна диагностика, но после средствата бяха преместени от перото за медицински дейности в перото за медицински изделия", обясни тя.

"Без такова изследване, болните мога да получат единствено старата базова терапия, която се понася много тежко от тях и не е ефективна", обясни Ботева.

„Причината да подадем сигнала е, че НЗОК и БЛС осъществяват пряка дискриминация към всички болни с онкологични заболявания – третират се по различен начин по признака увреждане“, обясни адв. Силвия Величкова от Сдружение за развитие на българското здравеопазване.

В момента НЗОК заплаща такова изследване само за рак на гърдата. За другите то не се заплаща заради липсата на алгоритъм и така се лишават група пациенти да си направят тези изследвания. „Така за едни пациенти то е платено, за други не и това е неравенство и дискриминация“, обясни юристът.

Ангелина Бонева Кхан, която е зам.-председател на УС на Сдружение за развитие на българското здравеопазване, каза, че това няма да е първото дело, което ще спечелят, защото те нямат загубени дела. „Само така можем да променим нещата“, категорична беше тя.

От пациентското сдружение призоваха болните, които са заплащали със собствени средства биомаркерни изследвания, да се свържат с организацията, за да бъдат включени техните случаи в последващите действия за защита на правата им, включително обезщетяване за нанесени вреди.