Изследване показва основните разлики и страничните реакции при ваксините на Pfizer и Moderna

Странични реакции след първата доза са описани по-често в групата на ваксинираните (при 84.2%), отколкото при плацебо групата (19.8%) и изчезват за около 3 дни.

родължителността на тези реакции е била 2-3 дни и са се наблюдавали по-често при хората под 65 годишна възраст.

На 30 декември бяха публикувани официални данни относно ефективността и безопасността на ваксината на Moderna. В проучването участие са взели 30 420 човека, разделени на две равни групи - ваксинирани и плацебо група. 96% от тях са получили две дози, 2.2% не са получили поради наличие на COVID-19 инфекция.Участниците са били над 18 години и не са боледували от COVID-19. За да е напълно представителна извадката, в изследването са поканени хора на различна възраст, с различна раса и етнос, в различни рискови групи и други. Хората в групата на ваксинираните са получили първа доза от 0.5 ml със 100 микгрограма иРНК, а след 28 дни още една доза. Плацебо групата са получили солеви разтвор.След втората доза описаните реакции при ваксинираните са били 88.6% и 18.8% при плацебо групата. Най-често хората са се оплаквали от болка в зоната на инжектиране (86%), което е нормално.Системни странични ефекти след първата доза са се наблюдавали по-често при ваксинираните (54.9%), отколкото при при плацебо групата (42.2%). След втората доза 79.4% от ваксинираните са докладвали подобна реакция, докато при плацебо групата само 36.5%.Най-тежките странични реакции са се наблюдавали с еднаква честота както в групата на ваксинираните, така и в плацебо групата. Най-честите оплаквания са за свръхчувствителност (1.5%), главоболие, отпадналост и други.Ефективността на ваксината е наблюдавана в продължение на повече от 120 дни. В плацебо групата са били описани 185 случая на COVID-19, а в групата на ваксинираните 11. Това означава, че средната ефективност е около 94.1% и е относително еднаква при различните изследвани групи хора. 30 човека от плацебо групата са развили остър COVID-19 (един човек е починал от заболяването), а в групата на ваксинираните - 0.Може би това се дължи на пъти по-високата доза РНК, която води и до синтез на повече от антигена. Или причината е различния химичен състав на липозомите. Източник: Lindsey R. Baden, Hana M. El Sahly. 2020. Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine. DOI: 10.1056/NEJMoa2035389