"Детската болница не може да чака": Пациентската организация с призив за възстановяване на диалога

Дълбока загриженост по повод подадената оставка на членовете на Обществения съвет за изграждането на Националната детска болница изразяват от Националната пациентска организация. Според тях този акт представлява тревожен сигнал за дефицит на доверие и комуникация между институциите и обществото по един от най-важните здравни проекти в страната. "Оставката на Обществения съвет е тревожен знак, че доверието в процеса по изграждането на Националната детска болница е сериозно разклатено", заяви Владислава Цолова, която е временно изпълняваща длъжността председател на Националната пациентска организация

"Националната детска болница е кауза, която надхвърля мандати, институции и лични позиции", смята Борис Дишев.

Кауза, а не строеж

От Националната пациентска организация призовават Министерството на здравеопазването и представителите на Обществения съвет да възстановят незабавно диалога и сътрудничеството, така че процесът по изграждане на детската болница да продължи по прозрачен, експертен и обществено отговорен начин.

Организацията предупреждава, че всяко забавяне или компрометиране на проекта би имало тежки последствия за децата и техните семейства, които очакват достъпна и модерна медицинска грижа.

В становището им се казва още, че остават твърдо ангажирани с каузата за изграждане на съвременна Национална детска болница и са готови да съдействат за намиране на конструктивно решение в интерес на българските деца и бъдещето на детското здравеопазване.

"Призоваваме институциите и експертите да се върнат на масата на диалога – защото този проект не е просто строеж, а въпрос на живот, здраве и бъдеще за българските деца. Националната пациентска организация ще продължи да настоява за прозрачност, участие и професионализъм до постигането на реален резултат", коментира Цолова.