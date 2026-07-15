Войната в Украйна:

Забележка за отвързан ротвайлер завърши с жесток побой над жена

15 юли 2026, 8:17 часа 737 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Забележка за отвързан ротвайлер завърши с жесток побой над жена

Жена е жестоко пребита след направила забележка на хора, чийто ротвайлер се е освободил от повода си. Потърпевшата разказа как е била пребита, а от полицията не са направили нищо. Нападението става в късните часове на събота. Жената се прибирала към вкъщи, когато в двора на блока си видяла да лае отвързаното куче, което по думите й е агресивно. Решава да подаде сигнал на тел. 112. 

ОЩЕ: Насилие на плажа: Мъж нападна и тежко рани ученик от София

На следващия ден видяла собствениците на ротвайлера. Обяснила им  ситуацията и им казала, че е подала сигнал. Помолила ги да вземат мерки срещу отвързването на кучето. Не получила разбиране, а обиди и заплахи.

Решила да снима оградата на съседите и дупката, през която излиза кучето им, мъжът дошъл и започнал да я удря с пръчка. "Той ме нападна. Плюеше ме, беше страшна гледка. А жена му стоеше отстрани, гледаше и накрая каза "Айде стига й толкова", разказа потърпевшата в ефира на Нова телевизия.

След побоя тя успява да се прибере и да подаде отново сигнал на тел. 112, но по думите й полицията идва след 50 минути, когато всичко е приключило. Жената се оплака и от отношението на единия полицай. От СДВР съобщиха, че патрулът е изпратен след 3 минути.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Потърпевшата твърди, че това не е така и е готова да докаже часовете на подаването на сигнала и на пристигането на полицаите. Жената си е извадило медицинско свидетелство и каза, че ще си търси правата.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
побой полиция съседи агресивно куче
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес