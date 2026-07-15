Забележка за отвързан ротвайлер завърши с жесток побой над жена

Жена е жестоко пребита след направила забележка на хора, чийто ротвайлер се е освободил от повода си. Потърпевшата разказа как е била пребита, а от полицията не са направили нищо. Нападението става в късните часове на събота. Жената се прибирала към вкъщи, когато в двора на блока си видяла да лае отвързаното куче, което по думите й е агресивно. Решава да подаде сигнал на тел. 112.

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На следващия ден видяла собствениците на ротвайлера. Обяснила им ситуацията и им казала, че е подала сигнал. Помолила ги да вземат мерки срещу отвързването на кучето. Не получила разбиране, а обиди и заплахи.

Решила да снима оградата на съседите и дупката, през която излиза кучето им, мъжът дошъл и започнал да я удря с пръчка. "Той ме нападна. Плюеше ме, беше страшна гледка. А жена му стоеше отстрани, гледаше и накрая каза "Айде стига й толкова", разказа потърпевшата в ефира на Нова телевизия.

След побоя тя успява да се прибере и да подаде отново сигнал на тел. 112, но по думите й полицията идва след 50 минути, когато всичко е приключило. Жената се оплака и от отношението на единия полицай. От СДВР съобщиха, че патрулът е изпратен след 3 минути.

Потърпевшата твърди, че това не е така и е готова да докаже часовете на подаването на сигнала и на пристигането на полицаите. Жената си е извадило медицинско свидетелство и каза, че ще си търси правата.