Кампания за дезинформация, идваща от изток: Заразата от морбили в Бяла Слатина засега е ограничена

Националното ваксинационно покритие за морбили е компрометирано и именно затова са възможни случаи като този в Бяла Слатина.

Заразата от морбили там засега е локализирана, но повечето от заразените деца не са ваксинирани. Това заяви служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски пред БНТ.

Ограничаване на разпространението

По думите на Околийски институциите вече работят на терен за ограничаване на разпространението.

"В момента заразата е ограничена в този район. На терен в момента работят както колегите от РЗИ, така и здравните медиатори. Ние много разчитаме на тях, за да трасират пътя на тези дечица, които са се заразили. За съжаление, повечето от тях не са ваксинирани – около 95%, само едно дете е ваксинирано, което показва занемаряването на идеята за важност от тези ваксинации", заяви министърът.

"Онзи ден колега на отговорна позиция каза, че на 94% е ваксиналното покритие срещу морбили, за съжаление това не е така, то е компроментирано. Тук за да може да създадем доверие сред родителите е много важна съвестната работа на здравните медиатори", обясни служебният здравен министър.

Ниското ваксинационно покритие

Според него именно ниското ваксинационно покритие създава условия за възникване на подобни огнища.

Доц. Околийски коментира и възможностите за контрол от страна на здравните власти.

"Има много мерки, които мога да се вземат и те се взимат. Най-голямата е борбата с дезинформацията по отношение на ваксините", заяви той.

Министърът е на мнение, че е много важно хората да не вярват на полуистини и дезинформация, а да се ваксинират.

В тази връзка той посочи, че лекарите се борят за живота на 5-месечно бебе.

"В тези семейства се ширят дезинформации, които са плод на хрумка, на системни кампании, които идват от Изтока и компроментират европейската интеграция, науката", допълни той.

Във връзка с това дали няма как здравните служби да осъществяват по-голям контрол, доц. Околийски обясни, че те го правят, но има много хора, които не са здравноосигурени, което е голям проблем.

Случаят в Бяла Слатина

Министерството на здравеопазването разпореди провеждането на извънредна имунизация срещу морбили в страната на всички деца с пропуснати ваксини. Всички неваксинирани деца ще бъдат издирани.

Причината е регистрирано огнище на заболяването.

Става дума за 8 случая на морбили в страната, регистрирани на територията на община Бяла Слатина, област Враца.

Заболелите са деца на възраст от 5 месеца до 7 години. Те са настанени в лечебно заведение.

От всички 8 заболели деца, данни за проведена имунизация срещу морбили е само за едно от тях.

Всички случаи се доказват в Националната референтна лаборатория "Морбили, паротит и рубеола" на Националния център по заразни и паразитни болести.