"Само, ако ограничим достъпа до медицинска помощ и лекарства, ще се вместим в бюджета": БЛС иска повече пари за здраве

Надявам се с новото ръковоство на Министерство на здравеопазването и Касата да седнем да работим, а не само да се казва "Парите са достатъчни". Защото някои казват, че да продължаваме средствата за нереформирана система не е добре. Да де, но какво означава това? Защото, ако някой си представя ограничаване - само ако ограничим достъпа до медицинска помощ и лекарства, само тогава можем да се вместим в сегашните 8 млрд. евро.

Това обяви д-р Иван Маджаров, зам.-председател на Българския лекарски съюз, който коментира бюджета за здраве и ръста от 4% ръст на цените за личните лекари, 10% на цените на клиничните пътеки.

"Надявам се да сме загърбили политическата нестабилност, в която живеехме през изминалите години, и всяка година да стартираме на 1 януари с разплащанията, с нов бюджет и нови политики", заяви той.

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По думите му потребителската такса вече губи своето значение и не работи. Не тази такса е това, за което трябва да говорим, допълни той.

Източник: БГНЕС

Нужни са повече пари

"Навсякъде се закърпва положението. В Гърция с малко по-голямо население - 10 млн. срещу 5 млн. тук, там бюджетът за здраве е между 18 и 20 млрд. евро. Тук като кажем 8 млрд. евро и казват, че е свръхбюджет. Ясно е, че с тази сума няма как да подсигурим продължаването на сегашния достъп. Защото някои казват, че да продължаваме средствата за нереформирана система не е добре. Да де, но какво означава това. Защото, ако някой си представя ограничаване - само ако ограничим достъпа до медицинска помощ и лекарства, само тогава можем да се вместим в сегашните 8 млрд. евро", категоричен е д-р Маджаров.

Той обяви, че за поредна година ние отново не виждаме някакви нови техники за контролиране на дейността по заплащане. "Т.е нямаме превантивен контрол, което искахме. Няма въвеждане на критерии за качество. Защото може да се окаже, че ние си вършим достатъчно добре работата, а просто тя е недофинансирана. Ние не искаме само увеличение на средствата, а и да се увеличи контролът, за да докажем, че потребността от финансиране на българското здравеопазване е по-голяма", заяви той.

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Излишните болници ще се самозакрият

Като цяло обаче Маджаров смята, че принципите, по които функционира нашата система, са правилни.

Той иска контрол на принципа "парите следват пациента", т.е да не може някой да си произвежда пациенти, и така някои болници ще се самозакрият.

"Ако хотелите можеха да си измислят клиенти, те нямаше да фалират, а щяха да стават много повече. Когато в болниците има нещо сбъркано, ще променим модела, ще подпомогнем тези, които работят добре, а ще отпаднат и ще се самотрансформират тези, които изостават", заяви той.

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По думите му в България има голяма дупка и липса в нашата система - системата за долекуване. "Имаме много легла, но след лечение няма къде долекуването да бъде продължено", допълни още той.