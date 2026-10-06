Криза с противогрипните ваксини: Ще дойдат, когато епидемията е в пика си

Противогрипните ваксини за свободна продажба в аптеките рискуват да закъснеят толкова много, че доставката им през януари практически да обезсмисли имунизацията за този сезон. За това алармира в ефира на Нова телевизия председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов, позовавайки се на пряка информация от производител. Проблемът засяга не само България, но и редица европейски държави.

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Причината се крие в по-късното определяне на ваксиналните щамове и най-вече в трудностите при култивирането на щама H3N2 - грип А. Заради технологичните затруднения се е наложило щамът да бъде модифициран, което е срутило производствените срокове. Освен сериозното закъснение, добивът е по-нисък от очакваното, което означава и по-малки общи количества на пазара.

Риск за свободния пазар

България е поръчала около 180 000 дози за аптечната мрежа, но според Костов има реален риск страната да не получи цялото заявено количество. Тъй като ваксините се планират близо година предварително, производителите няма как лесно да компенсират дефицита с пренасочване от други пазари.

Затруднения има и при доставките по Националната програма за безплатна имунизация на хората над 65 години. Тези ваксини трябва да пристигнат в края на месеца благодарение на действащ договор с Министерството на здравеопазването. Очакванията обаче са получените количества да бъдат по-малки от нужните.

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Какво е положението с детските ваксини?

Назалните ваксини, предназначени за деца от 2 до 17 години, не могат да служат като алтернатива за възрастните. Макар малки количества от тях вече да започват да пристигат в аптеките, те остават крайно ограничени.

В предходните години аптечната мрежа у нас е получавала между 150 000 и 180 000 дози. Николай Костов напомня, че именно масовата ваксинация през последните две години е сред основните фактори за спада на респираторните заболявания, макар формулата на ваксините да се променя ежегодно заради мутациите на вируса.