"Компонентите в противогрипната ваксина са сменени": Време е за грип, ще има ли достатъчно ваксини

Наложило се е подмяна на щамовете и трите компонента в тазгодишната противогрипна ваксина са сменени. Това обяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова, която коментира настъпването на грипния сезон и информацията кои щамове ще циркулират най-усилено.

"Очакват се, както обикновено, A(H1N1), който беше по-рядък миналата година, което е изключение – предишни години той доминираше, A(H3N2), който беше много, много чест миналата година, както и вируси от тип B", обясни директорът на Националния център по заразни и паразитни болести.

Та обясни и защо компонентите в противогрипната ваксина са сменени. "Показали са толкова голяма промяна, че се е наложила подмяна на щамовете", посочи тя.

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Идва ли грипът?

Засега обаче все още няма доказан грипен вирус в циркулация. "Това не значи, че не започва бавно тази циркулация, просто не е достигнало до лекарите или до нас. Но за това пък имаме парагрипни вируси, аденовируси и причиняващите основно хрема рино- и бокавируси, основно при деца. Това е контингентът, който и очаквахме", добави проф. Христова.

Според нея, когато грипният вирус се появи, той буквално измества останалите вируси.

"И когато започне да намалява вече към месец март, тогава те отново излизат на преден план. Хубавото е, че са вируси, засягащи горните дихателни пътища. Така че не водят до тежки усложнения. Не са пневмонии, не са тежки бронхиолити – тях ги очакваме по-късно", обясни директорът на НЦЗПБ.

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В същото време постепенно се увеличава броят на регистрираните случаи на остри респираторни заболявания, предаде бТВ.

"Бавно, постепенно започва да се повишава броят на регистрираните на седмица болни с остри респираторни заболявания. И това е една тенденция вече няколко седмици. Да, отново ниски са, но тенденцията е към повишаване", каза тя. По думите ѝ данните вече показват над 700 заболели в наблюдаваните сентинелни проучвания, а заболеваемостта е малко над 20 на 10 хиляди души: "Но тя ще стигне до 150 на 10 000 миналата година. Така че бавно, но тенденцията е нагоре".

Източник: БГНЕС

Ще има ли достатъчно ваксини

Ива Христова е на мнение, че най-подходящият момент за ваксинация срещу грип е именно сега – през октомври и ноември. "Условието е да сме напълно здрави, когато се поставя тази ваксина", обясни тя, но направи важно уточнение по отношение на децата.

"Децата трудно са напълно здрави и не можем да го чакаме - напълно здрави. Достатъчно е да нямат остро заболяване, защото само то е противопоказание. Тази хронична хрема, която те влачат, това не е противопоказание, защото ако чакаме напълно здрави, няма да успеем да ги ваксинираме", каза директорът на НЦЗПБ. Затова препоръката ѝ е при първа възможност децата да бъдат ваксинирани.

Тази година за първи път по националната програма са осигурени безплатни противогрипни ваксини и за деца. "Трябва да знаем, че за първа година всъщност – и то е цяло чудо, че успя да се договори – безплатни дози и за деца, защото националната програма стартира през месец май", обясни проф. Христова и посочи, че всяка година се договарят все повече противогрипни ваксини. За тази – 560 000, за предишната – 407 000, за по-предишната – 300 000.

По отношение на детската ваксинация проф. Христова уточни, че програмата обхваща децата до навършване на 8-годишна възраст, а също и тези до 18 години с хронични заболявания.

"По националната програма е предвидено 17% от децата. Хубавото е, че всяка година се повишава търсенето и съответно и предлагането. Финансови средства са осигурени за 135 000 дози. От които са договорени 97 000", каза тя.

По думите ѝ има значително увеличение и при назалните ваксини: "47 000 от тях са назална ваксина, а миналата година бяха едва 15 000. Предишната – 10 000. Тоест имаме чувствително повишаване".

Проф. Христова смята, че е много важно да не се отлага ваксинацията, дори при трудност за достъп до безплатна ваксина. "Алтернативата е максимално бързо да се действа, защото в световен мащаб е проблем с противогрипните ваксини. И колкото е по-голям пазарът, толкова по-рано получава дози с приоритет".

За родителите остава и въпросът коя форма на ваксината да изберат - назална или инжекционна.

"Първо, за деца над 6 месеца до 2 години няма алтернатива – само инжекционната, тъй като назалната е над 2 години", уточни проф. Христова. По думите ѝ двете ваксини осигуряват сходен имунитет по отношение на предпазването от заболяване и най-вече от тежки случаи, изискващи хоспитализация.

"Предимство на назалната е първо, че по-лесно се поставя и приема от децата, и второ, че създава и локален имунитет – тоест на място, където вирусите попадат", обясни експертът.