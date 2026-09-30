"Вече няма опасност от тези хора": Политик от Черна гора се оправдава за Младич

Председателят на черногорския парламент Андрия Мандич се оправдава за съболезнованията си, които изказа на семейството на военнопрестъпника Ратко Младич след неговата смърт, предаде черногорската медия "Победа". Заради съболезнованията опозицията му потърси сметка и поиска оставката му. "Изказвайки съболезнованията си на Дарко Младич, не споменах баща му с нито една дума, а по-скоро следвах традицията, която съществуваше в Черна гора“, заяви председателят на черногорския парламент Андрия Мандич.

Според него в Черна гора има специално отношение към починалите хора. "Вече няма опасност от тези хора и не бива да се държим по същия начин, както се държаха във Франция, когато обезглавиха краля и кралицата в началото на 18 век, когато бяха погребани в масови гробове. А днес, почти 250 години по-късно, виждате французите да излизат по улиците и да слушат папската литургия, а този олтар се намира точно на мястото на гилотината, която обезглави краля и кралицата. Няма да приемем този опит да се каже, че не сме хора и че трябва да приемем някакви стандарти, а не да се държим като цивилизован свят, що се отнася до Мандич и НСД", заяви Мандич на заседанието на парламента на Черна гора. ОЩЕ: Заради съболезнования до близките на Младич: Постът на шефа на черногорския парламент е под въпрос

Не е срещал Младич, но синът му бил честен човек

Той каза, че никога не е срещал Ратко Младич. „Никога не съм бил член на Армията на Република Сръбска, не съм се занимавал с политика, за да помагам на Ратко Младич и Армията на Република Сръбска“, подчерта Мандич.

Държавата Сърбия, както твърди, е екстрадирала Ратко Младич на Хагския трибунал.

„Хагският трибунал взе решение и всички ние уважаваме това решение. Синът му Дарко е честен човек и не е нарушил никакви закони“, каза Мандич.

Мандич заяви, че парламентът, благодарение на парламентарните мнозинствени партии, е приел около 500 закона, които са в съответствие с европейските традиции. Той обаче разкритикува опозицията, че е гласувала нй0малко за европейски закони.

„Не искаме да защитаваме ничии престъпления, искаме да бъдем нормални хора“, каза Мандич. ОЩЕ: "Генерале, генерале": Прокуратурата разследва концерт в Черна гора за прослава на Младич (ВИДЕО)