Медици скочиха срещу новия бюджет: Груба дискриминация на онкоболните

Категорично несъгласие с пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК изразяват 5 пациентски организации и фондации.

Те са изпратили писмо до министъра на здравеопазването Силви Кирилов и до ръководството на Здравната каса.

Само за новодиагностицирани пацинети

Макар че от години има заявки за финансово обезпечаване на биомаркерите за онкоболните, финансово гарантираните тестове са само за новодиагностицирани пацинети.

Те не могат да се ползват от онкоболни в ремисия или от болни, които все още не са се тествали, смятат от пациентските организации.

Според тях тези разпоредби представляват груба дискриминация.

Става въпрос за изследванията "Таргетно секвениране от следващо поколение (NGS) на панел гени" и "Изчерпателно геномно профилиране (CGP)".

"Това означава, че само тези две изследвания ще се заплащат с публични средства и то само за пациенти с новооткрити онкологични заболявания, което представлява тежка форма на дискриминация спрямо другите групи пациенти", пише в позицията.

Източник: БГНЕС

Сред необхванатите от разпоредбите остават пациенти, които са боледували от рак, били са в ремисия и заболяването им се е върнало, пациенти, които вече са диагностицирани, лекувани са или се лекуват, на които не им е правена съвременна биомаркерна диагностика, както и пациенти, които са вече диагностицирани, лекувани са или се лекуват, имат някаква биомаркерна диагностика, но заболяването им прогресира и имат нужда от нови биомаркерни изследвания.

Биомаркерни изследвания се провеждат в определени случаи, няколко пъти в хода на лечението, за да се адаптира терапията, се пояснява в позицията.

Недостатъчно пари

Експертите имат забележки и към режима за заплащане на изследванията, който, според тях, не е прецизиран.

Недостатъчен е и отделеният бюджет. Предвидените през 2026 г. в Законопроекта 2 556 5000 евро за биомаркерна диагностика са записани в частта за здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност, но те са недостатъчни, се посочва още в позицията, предаде БНР.

Пациентските организации считат, че отделеният ресурс е с поне 2/3 по-малко от реално необходимите средства по предварителни прогнозни изчисления, предоставени на отговорните институции.