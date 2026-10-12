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"Не искам да плаша, положението отдавна е страшно": Мария Шаркова за ужаса на вътреболничните инфекции у нас

12 октомври 2026, 8:39 часа 799 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
"Не искам да плаша, положението отдавна е страшно": Мария Шаркова за ужаса на вътреболничните инфекции у нас

Широко затворени очи. Това е краткото описание на отношението на Министерството на здравеопазването и на контролните органи към инфекциите, свързани с медицинско обслужване, известни още като вътреболнични инфекции.

Такова мнение сподели авторът по медицинско право Мария Шаркова, коментирайки състоянието на болниците у нас и невъзможността им да се справят с проблема.

Тя добави, че разказите от болниците са като филми на ужасите. "Санитарка, която мие с една и съща кофа с вода и парцал цялото отделение; пациенти, които сами си мият тоалетната и мивката (ако могат); прозорци с изпражения на птици по тях; ръжда, разядени и повредени повърхности; персонал, който не носи маски, ръкавици, не си мие ръцете преди и след манипулации; смесване на потоци от болни и здрави; опасен отпадък до помещения, изискващи стерилност и още, и още", изброи юристът.

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Инфекциите не се установяват

"На този фон Министърът на здравеопазването казва, че решението е просто - само трябва да носим калцуни като ходим на свиждане на близките си. Но нито проблемът е прост, нито решението е просто", отбеляза тя.

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Шаркова заяви, че в България не достига персонал и малкото персонал често не е наясно как или няма време, възможност, капацитет да извършва дезинфекция, включително редовното измиване на ръце. "Инфраструктурата на много отделения и клиники е несъвместима със съвременните изисквания за хигиена. Инфекциите не се установяват, регистрират, комисиите по ВБИ не заседават редовно, не се следи антимикробната резистентност, но антибиотици се леят с литри. На хартия болниците ни са най-чистите в цяла Европа, в реалността - масово пациентите, на които е поставян уретрален катетър, интубирани пациенти или пациенти с централен везнозен път, оперирани пациенти или пациенти с поставени медицински изделия, получават като екстра клебсиела или ацинетобактер (да не изреждам всички)", коментира още тя.

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"С този пост не искам да ви плаша. Положението отдавна е страшно. Но наистина е време да си свалим калцуните от главите и да прогледнем. ИСМО (Инфекции, свързани с медицинско обслужване) са тежък общественоздравен проблем дори в най-развитото здравеопазване, а какво остава за нашето. В което дори ползването на сапун е изпитание", завърши Шаркова.

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Здравеопазване Болници Мария Шаркова вътреболнични инфекции
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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