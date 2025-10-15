"Величие": Пеевски нагнети напрежение, за да може Борисов да се яви като спасител

Депутатътът от "Величие" Красимира Катинчарова смята, че санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски е нагнетил напрежение, за да може лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да се яви като спасител на нацията и да се върне като министър-председател на републиката. "Абсолютно сме убедени, че те играят заедно", каза Катинчарова.

Думите й идват във връзка с искането на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за преформатиране на правителството, както и съгласието от страна на останалите партии от мнозинството това да се случи.

Повод за желанието на Борисов бяха изборите в Пазарджик, където ГЕРБ бяха шести по резултат. Ето защо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че партията му няма да прави кворума в парламента, което е причината за провала на днешното заседание.

Бъдеща президентската партия и "Величие"

Катинчарова бе попитана дали на следващи избори ще играят с бъдеща партия на президента Румен Радев, като отговори, че ще помагат и ще работят с най-почтените спрямо българските данъкоплатци.

"Той не е излязъл на политическата сцена като политически субект. В качеството му на държавен глава Радев поддържа една линия, в която държи политическите играчи в шах", смята още Катинчарова.