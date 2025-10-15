Войната в Украйна:

"Величие": Пеевски нагнети напрежение, за да може Борисов да се яви като спасител

15 октомври 2025, 09:35 часа 399 прочитания 0 коментара
"Величие": Пеевски нагнети напрежение, за да може Борисов да се яви като спасител

Депутатътът от "Величие" Красимира Катинчарова смята, че санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски е нагнетил напрежение, за да може лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да се яви като спасител на нацията и да се върне като министър-председател на републиката. "Абсолютно сме убедени, че те играят заедно", каза Катинчарова. 

Думите й идват във връзка с искането на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за преформатиране на правителството, както и съгласието от страна на останалите партии от мнозинството това да се случи. 

Повод за желанието на Борисов бяха изборите в Пазарджик, където ГЕРБ бяха шести по резултат. Ето защо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че партията му няма да прави кворума в парламента, което е причината за провала на днешното заседание. 

Бъдеща президентската партия и "Величие"

Катинчарова бе попитана дали на следващи избори ще играят с бъдеща партия на президента Румен Радев, като отговори, че ще помагат и ще работят с най-почтените спрямо българските данъкоплатци.

"Той не е излязъл на политическата сцена като политически субект. В качеството му на държавен глава Радев поддържа една линия, в която държи политическите играчи в шах", смята още Катинчарова. ОЩЕ: След заканата на Борисов: ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", ИТН и БСП провалиха заседанието на парламента

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Величие 51 Народно събрание Красимира Катинчарова
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес