Неврохирургът проф. Зафер Токташ гостува в Пловдив на 4 април - възможност за второ мнение при сложни диагнози

Все повече българи с вече поставени неврохирургични диагнози търсят не просто лечение, а яснота - какви са съвременните възможности, къде се прилагат най-иновативните подходи и какво реално могат да очакват като резултат и възстановяване.
На 4 април 2026 г. в Пловдив ще се проведат информационни срещи с проф. Зафер Токташ - неврохирург с дългогодишен международен опит, директор на отделението по неврохирургия в болница „Мемориал Аташехир“ в Истанбул и преподавател в Университета „Ускюдар“.
Срещите се организират от Здравен Информационен Център „Медикъл Караджъ“ и са насочени към пациенти, които търсят второ мнение и по-добра ориентация относно възможностите за лечение в чужбина.
Можете да запишете час за безплатна среща с професора на тел. 0878 500 730
Пациентите все по-често търсят възможности за лечение в чужбина, а основната причина са:
- Използването на минимално инвазивни техники
- високотехнологично оборудване за прецизна навигация
- мултидисциплинарен подход при сложни случаи
Проф. Токташ - опит в сложни неврохирургични случаи
Проф. Зафер Токташ има дългогодишен опит в оперативното лечение на заболявания на мозъка и гръбначния стълб. Годишно извършва стотици интервенции, включително при състояния, които често изискват индивидуален подход и внимателна преценка на терапевтичните възможности.
Какви състояния могат да бъдат обсъдени с професора
По време на индивидуалните срещи в Пловдив могат да бъдат разгледани случаи, свързани с:
- мозъчни тумори
- аневризми
- аденоми на хипофизата
- малформация на Киари
- тригеминална невралгия
- дискова херния
- стеноза на гръбначния канал
- тумори на гръбначния мозък и гръбначния стълб
- сирингомиелия
- сколиоза и кифоза
Срещите са подходящи за хора с вече поставена диагноза, които искат да получат второ мнение относно възможностите за последващо лечение.
Как протичат срещите
Форматът е изцяло информативен, като целта е да се предостави яснота относно:
- възможните подходи за лечение
- приложимите съвременни методи
- възможностите за лечение в чужбина
Срещите са безплатни, но се провеждат само с предварително записване, тъй като местата са ограничени. Осигурен е превод и съдействие от екипа на „Медикъл Караджъ“.
За хора, изправени пред важни решения, подобна среща може да даде необходимата яснота и увереност за следващите стъпки.