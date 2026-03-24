Саудитска Арабия и ОАЕ вече не издържат - на косъм са да се включат във войната срещу Иран

Съюзниците на САЩ в Персийския залив постепенно се присъединяват към битката срещу Иран и засилват позицията си в отговор на непрестанните атаки на Ислямската република, които нарушават икономиките им и създават риск Техеран да придобие дългосрочно влияние над Ормузкия проток. Партньорите на Вашингтон все още не стигат дотам, че да разположат открито своите въоръжени сили във войната. Има обаче изгледи за промяна.

Още: След обрат около Иран: Цената на петрола премина психологическа граница

"Търпението на Саудитска Арабия се изчерпва"

Саудитска Арабия наскоро се е съгласила да позволи на американските сили да използват въздушната база „Крал Фахд“ в западната част на Арабския полуостров, твърди The Wall Street Journal, цитирайки свои източници. Преди началото на боевете кралството заяви, че няма да позволи съоръженията или въздушното му пространство да бъдат използвани за атаки срещу Иран. Страната искаше да остане извън войната, но Иран започна да обстрелва с ракети и дронове важни саудитски енергийни съоръжения и столицата Рияд: Саудитска Арабия отправи предупреждение към Иран.

Престолонаследникът Мохамед бин Салман сега е решен да възстанови възпиращия ефект и е близо до решение да се присъедини към атаките, посочват източниците на американското издание. Влизането на кралството във войната е само въпрос на време, твърди дори един от тях.

"Търпението на Саудитска Арабия спрямо иранските атаки не е безгранично", заяви пред журналисти миналата седмица саудитският външен министър Файсал бин Фархан след поредица от ирански атаки срещу енергийната инфраструктура в Персийския залив. „Всяко убеждение, че страните от Персийския залив са неспособни да отговорят, е погрешна преценка".

Още: Саудитска Арабия иска да купи украински дронове за милиони долари

ОАЕ също обмислят военна намеса и не искат каквото и да е примирие

Междувременно Обединените арабски емирства започват да предприемат строги мерки срещу иранските активи, заплашвайки ключова жизнена линия за управляващите в Техеран. Емирствата също обсъждат дали да изпратят военните си сили във войната и лобират срещу примирие, което оставя част от военния потенциал на Иран непокътнат.

Наскоро страната е затворила иранската болница и иранския клуб в Дубай, казват източници на WSJ. Телефонните номера, каналът в WhatsApp и уебсайтът на болницата не работят. Здравните власти в Дубай потвърждават, че медицинското заведение вече не функционира.

Още: Иран пак подпали единствения маршрут за износ на петрол от ОАЕ извън Ормузкия проток (ВИДЕО)

„Определени институции, пряко свързани с иранския режим и Иранската революционна гвардия, ще бъдат затворени в рамките на целенасочени мерки, след като беше установено, че са злоупотребявали за прокарване на цели, които не служат на иранския народ, и в нарушение на законите на ОАЕ“, заяви правителството.

ОАЕ, които от години са финансов център за ирански фирми и физически лица, вземат мерки, след като бяха подложени на тежки атаки - най-вече в началото на войната. Те предупредиха, че могат да замразят ирански активи на стойност милиарди долари. Такива мерки биха могли значително да ограничат достъпа на Техеран до чуждестранна валута и до световните търговски мрежи, докато вътрешната икономика се срива под тежестта на инфлацията и санкциите.

Рязка промяна на позициите, но рисковете са големи

Макар страните от Персийския залив публично да заявиха, че няма да участват в атаки срещу Иран и няма да позволят въздушното им пространство да бъде използвано за тази цел, реалността може да промени някои неща.

Проверени видеа показват, че някои изстрелвания на наземни ракети, използвани за атака срещу Иран, са били от Бахрейн. Пет самолета за презареждане на ВВС на САЩ са били ударени от ирански ракетен удар и повредени на земята във военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия.

Още: Patriot и регионалният авторитет на Гърция: Атина пази себе си, България и Саудитска Арабия

Сега стъпките на ОАЕ и Саудитска Арабия показват как арабските монархии биват въвлечени все по-дълбоко в американската и израелската офанзива срещу Иран. Това е позиция, в която те биха предпочели да не се намират. Директна атака срещу Иран би ги превърнала в открити участници в конфликта с по-голям съперник, намиращ се от другата страна на тесен воден път. Те биха могли да се окажат в риск, ако Доналд Тръмп внезапно обяви края на войната и ги остави сами да се справят с вече по-конфликтните си отношения с Техеран. Тези страни също така се притесняват, че всяко участие би било символично и е малко вероятно да промени хода на войната.

Само че Иран ги принуждава да действат, като наскоро заяви, че иска да има роля в операциите в Ормузкия проток след войната. Ислямската република затвори този ключов маршрут за световните доставки на петрол и втечнен газ и блокира корабоплаването. Техеран наскоро е съобщил на арабски официални лица, че иска да събира такси, както прави Египет със Суецкия канал, казват източниците на The Wall Street Journal.

Още: ОАЕ отговори на заплахите на Иран: Никога няма да бъдем изнудвани от терористи

Тази заплаха за енергийната артерия на региона дойде, след като Иран засипа арабските си съседи с ракети и дронове, атакувайки луксозни хотели и летища, както и рафинерии и складове за гориво. Само ОАЕ трябваше да отблъсне повече от 2000 атаки.

Лидерите на държавите от Персийския залив, по-специално ОАЕ и Саудитска Арабия, оказват натиск върху Тръмп в редовни телефонни разговори да довърши започнатото и да унищожи военния потенциал на Иран, посочват арабски официални лица.

Още: Иран изпълни заканата си: Удари рафинерия за втечнен природен газ в Катар (ВИДЕО)

Надеждата, че гаранциите за сигурност от страна на САЩ и дипломатическите контакти с Иран ще им осигурят безопасност, се разпадна. Това стана особено очевидно миналата седмица, когато Иран атакува енергийния център „Рас Лафан“ в Катар, ключов енергиен център в Саудитска Арабия на брега на Червено море и съоръжения в Кувейт и ОАЕ.

Страните от Персийския залив са единодушни в гнева си към Иран, но са гневни и от осъзнаването, че не са в състояние да окажат голямо влияние върху решенията на администрацията на Тръмп, въпреки че са партньори в областта на сигурността и инвестират значителни средства в тези отношения, гласи още информацията.

Още: Иран иска обезщетение от ОАЕ за американските удари

Бахрейн с проекторезолюция в ООН за Ормузкия проток

Междувременно Бахрейн внесе проект за резолюция в Съвета за сигурност на ООН, според която се позволява на държавите да използват „всички необходими средства“ за защита на корабоплаването в Ормузкия проток. Предложението, подкрепено от държавите от Персийския залив и САЩ, обвинява Иран, че заплашва международния мир чрез нападения над кораби и възпрепятстване на корабоплаването.

Въпреки това е малко вероятно резолюцията да бъде приета, тъй като се очаква Русия и Китай да наложат вето върху нея - те са две от петте постоянни членки на Съвета за сигурност и всяка от тях има това право.

Още: "Зомби танкер": Кораби все пак преминават през Ормузкия проток