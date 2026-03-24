ЦСКА продължава да пълни касата на Ботев Пловдив по сделката за Джеймс Ето'о

24 март 2026, 10:24 часа 246 прочитания 0 коментара

Джеймс Ето'о пристигна в ЦСКА през лятото на 2024 година с трансфер от Ботев Пловдив. Тогава „червените“ платиха 1 милион евро на „канарчетата“ за правата на камерунския полузащитник. Близо 2 години по-късно столичният гранд продължава да пълни касата на „жълто-черните“ по сделката за халфа, а следващият транш трябва да бъде преведен в началото на април. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“.

ОЩЕ: Прагматичен, но безличен ЦСКА! Капаните за Левски тепърва ще щракват | Точно попадение (ВИДЕО)

В договора между ЦСКА и Ботев има редица клаузи

Според информациите в договора между ЦСКА и Ботев за трансфера на Джеймс Ето'о има записани редица клаузи, които се активират във времето. Една от тях е, че при всеки 20 изиграни мача с екипа на „армейците“ пловдивчани ще получават по 100 хиляди евро. На „червените“ им предстои двубой с Берое, който е насрочен за 4 април. Ако всичко е наред и Ето'о играе в срещата, то тя ще бъде под номер 60 за него с фланелката на столичани. Това означава, че ЦСКА ще трябва да преведе още 100 бона на Ботев.

Пловдивчани могат да приберат още пари

Освен въпросната клауза в договора между ЦСКА и Ботев са залегнали и още бонуси за пловдивчани, които са свързани с представянето на Джеймс Ето'о. „Жълто-черните“ ще получат по 50 000 евро при спечелване на трофей от футболиста с екипа на ЦСКА. При участие в предварителните кръгове на евротурнирите „канарчетата“ ще приберат още 50 бона. „Армейците“ също така ще трябва да дадат на Ботев и 20 процента бъдещ трансфер на играча.

ОЩЕ: В ЦСКА ще си отдъхнат: Основен футболист на Христо Янев преподписва с „армейците“

Бойко Димитров Отговорен редактор
