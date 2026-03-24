Съдът спря делото срещу Благомир Коцев заради изборите

Варненският окръжен съд спря наказателното производство по делото срещу кмета Благомир Коцев. Спирането на производството е до обявяването на резултатите от изборите, които ще се проведат на 19 април. Дотогава всички обвиняеми ще останат със същите мерки за неотклонение, каквито са им наложени в момента.

По това дело са повдигнати обвинения срещу още четирима души, сред които двама общински съветници. Аргументът на съда за спирането на производството е, че съветниците Николай Стефанов и Йордан Кателиев са кандидати за народни представители за 52-рото Народно събрание.

Коцев прекара близо 5 месеца в ареста. В края на ноември той беше освободен срещу парична гаранция в размер на 200 000 лева.