Нов безкръвен метод за ендопротезиране в Ортопедична болница "Витоша" спаси млада дама, тежаща 160 кг

Нов безкръвен метод за ендопротезиране беше приложен за уникална смяна на тазобедрената става, при жена тежаща над 160 кг, за която стандартна операция е неприложима. В продължение на години жената е търсила помощ в много болници, но навсякъде й отказвали операция, поради екстремно високото тегло, което прави ендопротезирането невъзможно или високорисково при стандартните оперативни методи.

Иновативният безкръвен метод е предназначен за всякакви пациенти и е патентован през 2021 г. в американското патентно ведомство US Patent Office от д-р Орлин Филипов, д.м. Безкръвният метод за ендопротезиране се прилага ежедневно в Ортопедична болница Витоша.

Разговаряме с д-р Филипов, главен лекар и шеф на отделение по ортопедия в болницата.

Какво е ендопротезиране на става и кога се налага?

Ендопротезиране се налага при пациенти с коксартроза или гонартроза – често срещани дегенеративни заболявания на тазобедрената и колянната става, при които ставният хрущял силно изтънява и на места изчезва, появяват се дефекти, ставните повърхности са неравни. При такива пациенти движението е свързано с болка, качеството на живот силно се влошава, често не могат да спят заради болки и през нощта. Ендопротезна смяна на ставата се прави също и при пациенти с фрактура на бедрената шийка, за които тази операция е животоспасяваща.

Операцията за смяна на става, или ендопротезиране, е хирургична процедура, при която болната хрущялна повърхност се премахва и на нейно място се поставят компонентите на ендопротезата – при тазобедрена става това са ацетабуларна чашка, бедрено стебло и глава, а при коляното, съответно – бедрен компонент, тибиален компонент и ПЕ-инлей. Ендопротезата идеално възпроизвежда функцията и движенията на истинската става.

Операцията ендопротезиране възстановява подвижността и премахва болката, връща пациента към нормален живот. Резултатът е траен и човек повече не мисли за болки в ставата.

Д-р Филипов, разкажете ни за вашия безкръвен метод за ендопротезиране и как с именно с този метод е спасена младата жена?

Има два основни типа методи за ендопротезиране – стандартни и миниинвазивни, а вече има и трети метод – това е нашият метод, наречен „Витоша“, по името на нашата болница. При стандартните методи на ендопротезиране разрезът е сравнително голям – често 13–20 см, губи се повече кръв, налага се кръвопреливане и болният до два месеца не може да извършва нормалните за ставата движения – забранено му е да сяда на ниско, забранено е да доближава двата си крака и т.н. Рехабилитацията е по-трудна и възстановяването е по-дълго.

При миниинвазивните метод разрезът е много по-малък – 7 до 10 см. Миниинвазивните методи се прилагат успешно по цял свят. Неудобството при тях идва от това, че поради малките пространствени възможности намалява прецизността на операцията – понякога костта не може да се обработи достатъчно добре, а това е най-важното за дълготрайността на ендопротезата. Друг риск при тези методи е недобрата пространствена ориентация на компонентите на протезата, което води до сериозни усложнения. Други проблеми идват от преразтягане на меките тъкани - причиняващо некрози.

Методът за безкръвно ендопротезиране „Витоша“ гарантира бързо възстановяване и е без преливане на кръв. Нашият нов метод за ендопротезиране, който се прилага единствено в нашата болница, е различен от всички останали методи, поради което е успешно патентован в Американското патентно ведомство през 2021 г. Този метод, наречен метод „Витоша“, взима най-доброто от миниинвазивните методи, защото по същество той е миниинвазивен, но се възползва и от възможностите за нормално проникване в ставата както при стандартните методи, а в същото време разрезът е много по-малък от този при стандартните методи. При нашия безкръвен метод не се губи повече от няколко милилитра кръв, а в същото време се осигурява висока здравина на ставата, което позволява бързо възстановяване и практически никакъв риск от усложнения. При този метод се постига много висока стабилност на ендопротезата, поради което на пациентите в нашата болница им се позволява да извършват всякакви нормални движения след операцията, ако желаят могат дори да се качат да карат колело или да пробват патешко ходене, без риск от изкълчване.

В нашата болница методът за безкръвно ендопротезиране се прилага от 15 години и от 15 години в болницата няма НИТО един случай на изкълчена ендопротеза, въпреки че на пациентите им се позволяват всякакви нормални движения и пози – те могат да сядат на ниско, могат да лежат на една страна в леглото, не е нужно между краката им да се поставят възглавници или дървени ограничители за предпазване от изкълчване. Поради високата стабилност на ендопротезата и липса на риск от изкълчване, болният се възстановява много по-бързо.

Най-честото усложнение в други болници е изкълчване на ендопротезата (разместване на протезата) след операцията. Изкълчването е много сериозно усложнение и често изисква втора операция, продължително лечение и много други неприятни моменти. Поради това, в много други болници по света, след операция на пациента му се забранява да сяда на ниско, забранява се да лежи на една страна (освен ако между краката няма поставена голяма възглавница), забранява се да доближава двата крака – и всичко това се прави, защото ендопротезата през първите месеци е нестабилна и може да се получи изкълчване на протезата.

Друго важно предимство при новия метод за безкръвно ендопротезиране е това, че загубата на кръв е съвсем незначителна – методът е безкръвен, което позволява да не се прелива чужда кръв на пациента. За разлика от това, в други болници се налага преливане по 2 до 3 сака чужда кръв, взета от друг човек, донор. В много клиники по света за да се избегне кървене и съответно - преливане на кръв, се прилага специален медикамент – транекзамова киселина (алкапрон, медокапрон). Обаче медокапронът не е безобиден, защото при него има риск от емболия, поради което той не трябва да се прилага при много хора с болести на сърцето и вените.

За разлика от това, при нашия безкръвен метод кървенето е почти липсващо и затова не се налага преливане на кръв, нито прилагане на медокапрон за намаляване на кървенето.

Бързо възстановяване. Поради високата здравина на ставата, която се постига при ендопротезиране по описания нов метод, пациентът се възстановява много по-бързо в сравнение с други методи. При това болният много по-леко понася периода след операцията. Може да се движи нормално и да седи във всякаква нормална за човек поза, дори може да се вози в кола. Има случаи на двама пациенти, които напуснаха нашата болница седнали над волана на собствените им леки коли, а в други болници не позволяват дори да се влиза в кола до края на втория месец.

Защо е важно да се избягва кръвопреливане?

Преливането на кръв е вид трансплантация на чужда тъкан, и то в особено голямо количество – при ендопротезиране се прелива често над 400–600 милилитра. Преливането на кръв носи всички рискове на трансплантацията, освен това носи риск от предаване на инфекции и различни заболявания.

Разкажете как новият безкръвен метод помогна на вашата пациентка?

Именно специалните възможности на новия метод на безкръвно ендопротезиране се оказаха спасителни при нашата любезна пациентка, за която споменахте. При нея телесната маса от близо 160 кг поставя пред съвременната ортопедия три много трудни въпроса:

1) как ендопротезата да остане стабилна, без да се изкълчи при тези огромни крайници и тази огромна телесна маса;

2) как да се достигне до тазобедрената става и да се постави ендопротеза, която при това да се имплантира правилно, за да няма усложнения;

3) как при този пациент, където тазът е скрит под 20–30 см меки тъкани, хирургът да проникне на такава голяма дълбочина, без да се загуби прекалено много кръв и без да се оставят кухини, от където да тръгнат некрози и инфекциозни усложнения.

Всички тези въпроси намират идеалното решение единствено при нашия нов метод за безкръвна смяна на става.

Болната беше оперирана успешно, без кръвозагуба, ставата е стабилна както при всички наши пациенти, а огромните обеми меки тъкани днес са напълно зараснали, болната е усмихната до уши и вече мисли за нови планове, в новия живот без болка.

Кой е Д-р Орлин Филипов

Д-р Орлин Филипов, д.м., е специалист по ендопротезиране и реконструктивна ортопедия. Има специализации по ендопротезиране и е работил в Израел. Автор е на десетки научни трудове, публикувани в авторитетни западни списания. Автор е на книга-учебник по ортопедия, издаден в САЩ през 2021. Д-р Филипов има два американски патента, регистрирани в US Patent Office: безкръвен метод на ендопротезиране и патент за супер успешния метод BDSF за лечение на фрактури на бедрената шийка. Д-р Филипов е член на различни международни ортопедични асоциации: AO Trauma; SICOT; Fragility fracture network; Küntscher society; American Academy of Orthopedic Surgeons и БОТА.