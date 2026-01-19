Заради нов закон лекарствата без рецепта могат да изчезнат от аптеките

Има реален риск част от лекарствата без рецепта да изчезнат от аптеките. Това ще стане, ако бъдат приети промените в т.нар. закон "Антиспекула".

Такова предупреждение отправиха от Български фармацевтичен съюз, според които новите правила ще принудят аптеките да продават медикаменти на загуба.

Според експертите притеснителни са текстовете, които предвиждат връщане на цените на лекарствата към нивата им от 2 декември 2024 г. Фармацевтите обясняват, че голяма част от аптеките вече са закупили лекарства без рецепта на по-високи цени и при новите условия ще бъдат принудени да ги продават под себестойност.

Аптеките ще са са на загуба и затова ще спрат да продават лекарства

Фармацевтите са категорични, че около 1/3 от медикаментите без рецепта са поскъпнали през последната година с изрично разрешение на държавата чрез Националния съвет по цени и реимбурсация. Става дума за над 500 лекарствени продукта.

"Няма как в днешно време някой да работи на загуба. Ако аптеките бъдат принудени да продават на по-ниски цени от тези, на които са закупили лекарствата, те просто ще спрат да ги отпускат", предупреди председателят на Фармацевтичния съюз Димитър Маринов пред bTV.

Според него това ще доведе до спиране на доставки от търговците на едро и до реален недостиг за пациентите. Той подчерта, че всички увеличения на цените са ставали с одобрението на държавата и определи предложените промени като "популистки и неприложими на практика".

Без медикаменти за настинки, температура и болкоуспокояващи?

Става въпрос за всякакви широкоспекстърни лекарствата без рецепта - от препарати за настинка и температура до болкоуспокояващи и антипиретици.

Аптекари потвърждават, че разполагат със значителни наличности от такива медикаменти. "Ако законът бъде приет, ще бъдем принудени да спрем продажбата им, защото загубите ще са сериозни", каза фармацевтът Стефан Минков.

От Фармацевтичния съюз настояват законопроектът да не бъде приеман на второ четене и подчертават, че при всяка промяна, засягаща лекарства, аптеки и фармацевти, трябва да бъде търсено становището на бранша.

Те предлагат въвеждане на пределни цени не само за пациентите, но и за търговците на едро, така че аптеките да имат икономически стимул да поддържат наличности и пациентите да не останат без достъп до основни медикаменти.