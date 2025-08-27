Онкологично лечение в чужбина: безплатни информационни срещи с проф. д-р Йълдъръм в София

На 6-ти септември 2025 г. Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ организира безплатни информационни срещи в София с проф. д-р Махмут Емре Йълдъръм – медикален онколог от болница Медикъл Парк Пендик, Истанбул.
Онкологията е едно от най-динамично развиващите се направления в медицината. Днес все по-често се прилагат таргетни лекарства и имунотерапия – терапии, насочени към самите механизми на заболяването, които дават възможност за по-прецизен контрол.
Проф. Йълдъръм съчетава знанията си по обща хирургия с дългогодишен опит в медицинската онкология. Той работи в екип с авторитетни специалисти и използва съвременни протоколи, за да предложи индивидуализиран подход към всеки пациент.
Занимава се основно с лечението на:
- Рак на гърдата
- Рак на белия дроб
- Гинекологични тумори
- Гастроинтестинални тумори
- Урологични тумори
- Редки онкологични заболявания
Освен клиничната си практика, проф. Йълдъръм е автор на множество научни публикации в международни издания и е член на най-големите професионални организации в света – ESMO (Европейско дружество по медицинска онкология) и ASCO (Американско дружество по клинична онкология).
Срещите с проф. Йълдъръм в София дават възможност на пациентите и техните близки да се запознаят отблизо с възможностите за лечение в чужбина и да получат информация за най-новите подходи в медицинската онкология.
📅 Дата: 6.09.25 г.
📍 Място: София
📞 За записване и повече информация: 0878 500 730