Онкологично лечение в чужбина: безплатни информационни срещи с проф. д-р Йълдъръм в София

На 6-ти септември 2025 г. Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ организира безплатни информационни срещи в София с проф. д-р Махмут Емре Йълдъръм – медикален онколог от болница Медикъл Парк Пендик, Истанбул.

Онкологията е едно от най-динамично развиващите се направления в медицината. Днес все по-често се прилагат таргетни лекарства и имунотерапия – терапии, насочени към самите механизми на заболяването, които дават възможност за по-прецизен контрол.

Проф. Йълдъръм съчетава знанията си по обща хирургия с дългогодишен опит в медицинската онкология. Той работи в екип с авторитетни специалисти и използва съвременни протоколи, за да предложи индивидуализиран подход към всеки пациент.

Занимава се основно с лечението на:

Рак на гърдата

Рак на белия дроб

Гинекологични тумори

Гастроинтестинални тумори

Урологични тумори

Редки онкологични заболявания

Освен клиничната си практика, проф. Йълдъръм е автор на множество научни публикации в международни издания и е член на най-големите професионални организации в света – ESMO (Европейско дружество по медицинска онкология) и ASCO (Американско дружество по клинична онкология).

Срещите с проф. Йълдъръм в София дават възможност на пациентите и техните близки да се запознаят отблизо с възможностите за лечение в чужбина и да получат информация за най-новите подходи в медицинската онкология.

📅 Дата: 6.09.25 г.

📍 Място: София

📞 За записване и повече информация: 0878 500 730