Ортопедът д-р Дженгиз Чабукоглу в София - възможност за второ мнение при деца с ортопедични проблеми

Все повече родители на деца с ортопедични проблеми търсят не просто решение, а дългосрочен подход - особено когато става въпрос за вродени състояния, деформации или лечение, което трябва да бъде съобразено с растежа и развитието на детето.

На 3-ти и 4-ти април 2026 г. в София ще се проведат информационни срещи с д-р Дженгиз Чабукоглу - ортопед с над 30 години професионален опит, с основен фокус върху детската ортопедия и реконструктивната хирургия. Специалистът работи както с деца, така и с възрастни пациенти.

Срещите се организират от Здравен Информационен Център „Медикъл Караджъ“ и са насочени към пациенти, които търсят второ мнение и по-добра ориентация относно възможностите за ортопедично лечение в чужбина.

Свръжете се с екипа на Медикъл Караджъ за повече информация и записване:

0878 500 730

Кога се търси специализирано ортопедично лечение

При детската ортопедия често не става въпрос за еднократна интервенция, а за дългосрочна стратегия. Това важи особено при:

• вродени деформации

• разлики в дължината на крайниците

• последици от травми

• редки заболявания на опорно-двигателния апарат

В подобни случаи изборът на подход и опитът на специалиста са от ключово значение, тъй като лечението трябва да бъде планирано във времето.

Д-р Чабукоглу - дългогодишен опит в детската ортопедия

Д-р Дженгиз Чабукоглу е специалист в оперативното лечение на сложни ортопедични състояния при деца. Работата му е насочена към реконструктивни методи и максимално запазване на функцията на крайниците.

Той е създател на иновативна реконструктивна техника (круриспластика), разработена за случаи, при които в миналото често се е стигало до ампутация - като тибиална и фибуларна хемимелия.

Детската ортопедия - лечение, съобразено с растежа

Едно от най-големите предизвикателства в детската ортопедия е необходимостта от проследяване във времето.

Лечението често включва:

• поетапни интервенции

• адаптиране към растежа на детето

• дългосрочно планиране на резултатите

Целта е не просто корекция на състоянието, а постигане на максимална функционалност и качество на живот.

Как протичат срещите

Срещите са с изцяло информативен характер и дават възможност за:

• ориентация относно възможностите за лечение

• запознаване със съвременните ортопедични методи

• разбиране на процеса при лечение в чужбина

Срещите са безплатни, но се провеждат само с предварително записване. Осигурен е превод и съдействие от екипа на „Медикъл Караджъ“.

