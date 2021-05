Предупреждение от Великобритания: Там, където няма много ваксинирани, индийският коронавирус удря здраво (ГРАФИКИ)

NEW: B.1617.2 is fuelling a third wave in the UK, with not only cases but also hospital admissions rising. Vaccines will make this wave different to those that have come before, but it remains a concern, and one that other countries will soon face. Thread on everything we know: pic.twitter.com/4825qOqgrl

Since April 1 there have 3,387 cases in Bolton. In the same length of time during last autumn’s wave, there were 3,386



But while last year 3,386 cases became an estimated 35 deaths, this year we can use age-specific-CFRs to estimate they will result in 9 deaths. A 75% reduction. pic.twitter.com/KbbYEkUgaG — John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) May 27, 2021

You can see the driver of that difference in expected death rate more clearly if we look only at older groups:



Although we’re looking at two periods of 3,386 cases in Bolton, the latter has far fewer cases among the elderly. 75% fewer cases among over-80s, the most vulnerable. pic.twitter.com/kecqG48UJV — John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) May 27, 2021

And the data now show that hospital admissions in the UK are indeed rising. Admissions have risen by 20 per cent across the UK as a whole in the last week.



In the North West that’s 25%, and in some other regions including Scotland it’s higher still. pic.twitter.com/QmPQx4vKOi — John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) May 27, 2021

Of course, no hospital admission is a good hospital admission, and if hospitals become too full, quality of care and outcomes suffer, regardless of age.



But so far, the age profile of admissions looks promising and would again suggest a much lower fatality rate for this wave. — John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) May 27, 2021

Припомняме, че Великобритания е европейската държава с най-голямо ваксинално покритие срещу COVID-19 – към днешна дата там са поставени около 62 милиона дози ваксина, като 24 043 956 души имат по две дози ваксина, а 38 614 683 са с една доза. Населението на Великобритания е почти 68 000 000 души. За сравнение, в България са 1 321 786, като 533 791 души имат по две дози ваксина т.е. са с напълно завършен курс на имунизация. Населението на България е малко под 7 000 000 души. Във Великобритания епицентър на индийския вариант на коронавируса са Болтън, Блекбърн и Бедфорд. Показателно е обаче, че изглежда ваксините работят – защото няма видима промяна в броя на случаите при по-възрастните, където ваксинационната кампания обхвана много хора, на нива над 70-80%, колкото епидемиолозите сочат като необходимост за изграждане на колективен имунитет. Показателен е примерът с графиката от Болтън – там има 75% по-малко смъртни случаи при приблизително същият брой регистрирани заболели от COVID-19 от 1 април досега и през есента на 2020 годинаНо макар тези данни да са добри, други не са – като цяло, за последната седмица има около 20% увеличение на приема на хора в болница, а в Северозападна Англия и Шотландия се стига и до 25% увеличение.Явна е и тенденцията за по-голям прием в болница на по-млади хора – за такава група се считат хората между 18 и 64 години. При тези над 64 години, които са в далеч по-голям процент имунизирани срещу COVID-19, няма почти никаква разлика спрямо есенната вълна – въпреки че индийският вариант е различен от британския (B.1.1.7)За финал Бърн-Мърдок предупреждава, че скоро и други страни в Европа ще се сблъскат с предизвикателството "индийски коронавирус". И призовава за ускоряване на кампанията по ваксиниране.Припомняме, че България вече позволи румънци и българи , идващи от Румъния т.е. това е началната точка на тяхното пътуване, да влизат дори без PCR тест на българска територия. Това беше решено, след като в последния седмичен бюлетин на СЗО (седмицата до 25 май) Румъния е една от държавите, докладвала официално наличието на индийския вариант на коронавируса B.1.617.2! Още: България и Европа се бавят, а индийският вариант на коронавируса настъпва