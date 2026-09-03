"Елементарно е само управлението Ви": Здравни експерти на нокти, че вътреболничните инфекции се борят "елементарно" - с калцуни

Коментар на здравния министър Катя Ивкова по една от най-чувствителните теми в болничната помощ - вътреболничните инфекции, породи възмущение в здравните среди.

Борбата с вътреболничните инфекции (ВБИ) е "много елементарен процес" и болниците могат да се справят с ограничаването на инфекциите с "просто почистване" и с носенето на калцуни от пациентите и посетителите, обяви Катя Ивкова пред bTV.

"Дано от СЗО да са гледали и да са си водили бележки"

"От много години се занимавам с вътреболничните инфекции в лечебните заведения. И все пак трябваше да изгледам интервю на министърката на здравеопазването, за да разбера какъв е основният метод за превенция и контрол на ВБИ в болниците. Близките на болните, които ги посещават, трябва да носят калцуни", написа адвокатът по медицинско право Мария Шаркова.

"Дано от СЗО да са гледали. От CDC също. И да са си водили бележки. Най-накрая открихме причините за ВБИ по света и у нас - липсващите КАЛЦУНИ по краката на посетителите за свиждания. Няма клебсиела, която да е устискала под натиска на калцуна", коментира иронично тя.

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Много по-остро изказване направи едно от лицата на каузата на младите лекари за по-добри условия на труд - Василена Киара.

"Ох, не знам откъде да започна. Мисля просто да игнорирам повечето глупости, казани в това интервю. Ще се спра само на вътреболничните инфекции. Според министъра на здравеопазването проблемът с тези инфекции лесно щял да се реши, ако близките в болниците си слагат калцуни и се спазва повече хигиена", написа тя.

Като човек от системата обаче младата лекарка пожела да разясни няколко неща.

"Аз съм работила като санитар година и половина в реанимация. Точно тези отделения, в които най-трудно се борят ВБИ. Нека си кажем истината, да, хигиената не е на ниво почти никъде по болниците, но нека не си затваряме очите защо. Подписах трудов договор през 2021 за 671 лв основна заплата, сега сигурно пак са на минимална заплата санитарите. Вървях по 15-20 км на ден на работа, тичайки през повечето време из цялата болница. През това време кой да почисти. Имало е моменти, нощем, в които по спешност трябва да изведем едно дете от отделението, за да приемем следващо, постъпило по спешност, защото реанимацията имаше 8 активни легла (+2 за ковид), но монитори нямаше за всичките. Та, като се налагаше се взимаше от друго отделение назаем (белязано с лепенка "от коремно отделение"). В този момент кое трябва да направя първо като единствен санитар? Колко мислите може да се изчисти за 10 мин, в които се извежда и приема нов пациент. Вие добре знаете, защото скоро Ви разказвах, че санитарите ги наричат "шефове", тъй като си правят каквото пожелаят и никой нищо не смее да им каже, че ако напуснат и тези 3-4, които работят, кой ще дойде на този ужас за тези пари?", попита Василена Киара.

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"Ако ще си говорим за хигиена, нека Ви споделя и как се пести от сапун, дезинфектанти, ръкавици и какво ли още не. Защото когато свършат, персоналът си носи сам от вкъщи или от другата болница, в която работи (защото обичайно всички работят на повече от едно място). Така че хайде да не си говорим глупости. Ако смятате, че това са причините, не го декламирайте с ехидна усмивка по телевизионни интервюта, а вземете мерки. А тъй като аз не съм съгласна, че това ще оправи проблема, Ви препоръчвам да се вгледате и в липсата на съобщаване за тези епидемични взривове на вътреболнични инфекции. Каква е причината да не се съобщава? Кой печели и кой губи от това? Как може да се промени, така че да няма губещи? Ако си отговорите на тези въпроси, може би ще достигнете до правилните мерки. Успех, защото засега не се справяте", категорична е младата лекарка.

Коментар за "елементарните" мерки, които трябва да бъдат предприети в болниците, направи и Тони Стойчева, кмет на район "Западен" в Пловдив.

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"Елементарно е само управлението Ви, госпожо министър. Пълна каша в здравеопазването, хаотични действия и липса на всякаква експертиза. Калцуните няма да помогнат на това бездарие", написа тя.