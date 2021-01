Проф. Чернев: Губят се следите на мащабно проучване за повишен риск от рак при прием на вид лекарства за кръвно!

Оказа се, че проучването е представено на годишната среща на Американската академия по дерматология (AAD) през 2016 година, във Вашингтон, като постер: "Skin cancer prevention: treating Hypertension with the right drugs appears to make a difference" - AAD Annual meeting Washington / USA, 2016/ RADAR - pharmacovigilance team research on adverse drug events and reports. Данните, публикувани от д-р Хсу, са част от постера за събитието."Липсват каквито и да е данни в мрежата за това проучване, въпреки неговата несъмнена значимост! Липсват и данни под формата на публикация в Медлайн, което е на практика един вид задължително при такива резултати! Много, много странно. Информацията се възприема като "потънала във времето", коментира проф. Чернев.Според казаното лично от д-р Хсу, изследването е правено от RADAR – екип от 25 лекари, който се занимава специално с нежелани лекарствени реакции. Този екип работи в Северозападния университет по медицина "Файнбърг", който е базиран в Чикаго. "Учудващо няма данни в Интернет за проучването. Не е извършено и след това "задължителното" проспективно проучване (т.е. изследване на голяма група пациенти, която да бъде разделена на такава, получаваща изследвания препарат и на такава, която получава плацебо). Всичко е блокирано и замразено ли? Или продължава и към момента повече от 5 години под конфиденциалност? Нямам представа!? Защо е така - остава само да гадаем", заяви проф. Георги Чернев. Той припомни и, че през 2011 година Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) отрече заключенията от проучване на приема на сартани, публикувано още през 2010 година в авторитетното научно списание Lancet. Основното заключение – редовният прием на сартани увеличава значително риска от образуване на различни ракови форми. Конкретно в изследването е посочен телмисартан – именно за три препарата, съдържащи активна субстанция телмисартан, проф. Чернев и екипът му са подали сигнали до Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). Сигналите са, защото професорът и екипът му са регистрирали нови ракови форми и меланоми след прием на въпросните препарати.По думите на проф. Чернев, такова мащабно ретроспективно изследване като това на RADAR отнема години – поне 1-2, защото се сравняват данни за вече настъпили събития. За да се захване екип като RADAR с темата, сигурно е имало други наблюдения преди това т.е. още няколко предходни години (3-5), прави оценка проф. Чернев. Това, че няма яснота какво се е случило с изследването, е доста странно и сериозно само по себе си като факт и не би следвало да се пренебрегва, подчертава професорът. Той напомня, че наблюденията му за нежелана лекарствена реакция като възможен страничен ефект при прием на сартани започват от 2018 година. "Явно международни екипи са имали подобна на нашата информация, която обаче, вероятно е прикрита? Не ме учудва", заяви той.Досега проф. Чернев и екипът му са подали данни и сигнали до ИАЛ за 15 препарата, след чийто прием са наблюдавали странични канцерогенни ефекти – ПОДРОБНОСТИ ТУК