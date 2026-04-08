Регионалният министър ни отказа среща: Частните линейки на протест

08 април 2026, 12:47 часа
Частните линейки се готвят за протест утре, 9 април. Причината - министърът на регионалното развитие и благоустройството не се е срещнал с тях. Ето какво се казва в съобщение до медиите: Протестът на представители на сектора “Пътна помощ“ е организиран в отговор на отказа на служебния министър регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов да проведе реална среща с бранша. Въпреки публично заявената готовност за диалог, през последните 10 дни, включително и на 6 април, са провеждани срещи с представители на сектора, на които целенасочено не е поканена най-голямата браншова асоциация – организацията с най-голям капацитет от техника и служители в страната.

Още: Скоро няма какво да чакате бързо да дойде линейка навсякъде в България: "Спешна помощ" чезне

Излизат над 300 автомобила

В тази връзка Асоциацията организира национален протест на 09.04.2026 г. от 08:00 часа, в който се очаква да се включат над 300 специализирани автомобила от сектора.

Според Асоциацията подобен подход създава сериозни рискове – както за ограничаване на безплатната пътна помощ за гражданите, така и за възстановяване на дългогодишни корупционни практики и нелоялни действия в сектора.

Още: Караш линейка, глобяват те за превишена скорост: Принуда от закона

Още на 31 март 2026 г. Асоциацията е изпратила официално писмо до министър Найденов с искане за спешна среща, но до момента не е получен отговор.

Представителите на бранша настояват за открит и конструктивен диалог, прозрачност в процеса на вземане на решения и равнопоставено участие на всички заинтересовани страни по въпроси, засягащи както сектора, така и безопасността на движението по пътищата.

Още: Вместо 50, изминават 100 км: Проблеми пред Спешната помощ по пътя Луковит – Плевен

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
