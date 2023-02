Седмицата на коронавируса: Нов спад, в две области седмичната заболеваемост е нула

Преди 20-тина дни стана ясно - вариантът XBB.1.5 (наречен "Кракен"), който се очаква да предизвика вълна поради данните от САЩ, е в България. Това показа справката от 20 януари на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), която е за периода 9 декември, 2022 година - 11 януари, 2023 година и е последната до този момент. В нея вече се вижда, че досегашният доминиращ вариант BA.5 и подвариантите му BE.x/BF.x отново отстъпват и делът им от всички секвенирани проби - общо 87, е само 54%, т.е. 13,5% спад.

Какво е "Кракен" - на 4 януари, 2023 година здравният координатор на Белия дом д-р Джа предупреди, че 80% от американците, които вече са прекарали Ковид, вероятно ще се сблъскат с "Кракен". Той предупреди и, че не е ясно дали новият вариант е по-опасен от вече появили се като тежест на заболяването - поне засега няма очевидни такива данни (имаше 16% ръст на хоспитализациите в САЩ в периода 28.12.22 - 03.01.23, но четири поредни седмици след това има двуцифрени спадове. За последно, в периода 26 януари - 1 февруари са 3841 т.е. 10,30% седмичен спад, а в периода 2 февруари - 8 февруари са 3612 т.е. 6% спад) - данни CDC, Центрове за контрол и превнеция на заболяванията в САЩ). Явно трябва да мине повече време, за да се появят и анализират съответните данни, но по данни на CDC вече има и видима тенденция на спад в регистрираните нови случаи от 4 седмици насам (от началото на новата година обаче има постоянен спад всяка седмица, макар и вече забавящ се. За последно - 282 827 заразени в седмицата до 8 февруари спрямо 285 702 в седмицата до 1 февруари). "Кракен" избягва по-добре вече създаден имунитет от други ковид варианти, тъй като се прикрепва по-добре към ACE2 рецепторите на човешките клетки. Поредица от публикации в Twitter на д-р Джа за новия вариант - ТУК!

Съгласно най-новата дотук публикация в Twitter на д-р Джа (информацията е препубликувана от него), "Кракен" вече съставлява 75% от случаите на заразени с Ковид спрямо 66% преди седмица.

Latest variant update:

- XBB.1.5 estimated at~75% of cases in the US this week, up from ~66% last week.

- XBB.1.5 has grown to 50%+ in every region except Region 10 (Northwest US - AK, ID, OR, WA)

- CH.1.1 low at ~1.3%

- BQs and XBBs account for ~97% of cases this week pic.twitter.com/lRSXmi0O86