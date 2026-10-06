"Пловдив е интересна губерния": Предупредиха адвокат, говорил за акцията в УМБАЛ "Св. Георги", "да внимава къде пресича"

След коментар по темата с вчерашната акция в пловдивската УМБАЛ "Св. Георги", адвокатът по медицинско право Мария Петрова е била предупредена да внимава "къде пресича". Това обяви самата тя в социалните мрежи.

Припомняме, че вчера началникът на Клиниката по ревматология в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив проф. д-р Мариела Генева-Попова, която е и декан на Медицинския факултет на МУ - Пловдив, беше задържана при акцията на "Икономическа полиция" и прокуратурата в УМБАЛ "Св. Георги". Освен нея са задържани още 9 души.

Операцията на униформените разследва източване на крупни суми от НЗОК чрез фиктивни хоспитализации. Полиция изнесе папки от ревматологията, а акцията продължи и в нефрологията. Според NOVA по този начин от Здравната каса били източени близо 4 милиона евро. Схемата е действала от 4 години. От прокуратурата съобщиха, че са извършени общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Кричим и Карлово. Иззети са веществени доказателства – медицинска документация, компютри и др.

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"Да внимавам къде пресичам"

"Нямаше да пиша или говоря по темата, но явно ще се наложи… Преди малко говорих по bTV. След което получих обаждане да внимавам "къде пресичам!"", написа Мария Петрова

По думите й всеки е невинен до доказване на противното и за нея вчерашната показна „акция“ е била повече атракция.

"Изненадващо или не, Пловдив се оказа в епицентъра на събитията и след убийството на близкия до вътрешния министър бизнесмен прожекторите се насочиха към най-голямата болница в страната. По публично достъпна информация се коментира период от 4 години назад. Това време интересно съвпада със служебно правителство с министър д-р Асен Меджидиев, чийто началник на политическия кабинет беше заместник-директорът по административни и икономически въпроси на УМБАЛ „Св. Георги“ (според публична информация), а после — и подуправител и временно изпълняващ функциите на управител на НЗОК. Малка държава сме и вероятно всичко това е случайност?! Същият човек, твърди се, е състудент на министъра на МВР и двамата били близки… В малките държави това не е изключено", коментира тя.

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"Какви са решенията… Палиативни! Терапия на отчаянието! Нов конкурс за управлението на болницата. Одит - час по-скоро. Адекватно разследване и събиране на доказателства. Ако има данни за престъпление и вина - съд!", добави още адвокатът.

Според Петрова никой не се самосезира или не повдигна темата, че в същата тази болница преди близо месец е пачинало дете с увреждания, от неразпознат навреме коремен проблем, прераснал в перитонит, "което поради една или друга причина е било прехвърляно между клиниките, без особен ефект. Всички мълчат, както мълчаха и по време на Ковид, докато пациенти умираха по стълбите, „местени“ като вещи, а не като хора".

"И последно, нека не намесваме академичните структури на МУ – Пловдив. Арестуваната е декан, но е арестувана в качеството ѝ на началник на клиника. И да, МУ – Пловдив е много интересен модел - университет, в който дисциплинарно уволнен шеф на РПУ става помощник-ректор… ”тука е така”! Пловдив е наистина интересна губерния - кланове, потомства, обвързаности и повече претенция за демокрация, отколкото дела за създаване и укрепване на такава", завърши Мария Петрова.

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